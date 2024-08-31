Песков: у России были вопросы к Павлу Дурову

Песков: у России были вопросы к Павлу ДуровуНо здесь его никто не арестовывал, заявил пресс-секретарь президента РФ
У России были вопросы к основателю Telegram Павлу Дурову, но здесь его никто не арестовывал, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.
Зарубин спросил Пескова, есть ли Кремлю что сказать европейским политикам, которые в случае ареста Дурова в России, могли бы отреагировать на это.
«Нет, мне им нечего сказать абсолютно, – ответил он – единственное, что я хочу сказать, но у нас-то его никто не арестовывал. Конечно, были вопросы», – сказал представитель Кремля.
Террористы, как отметил Песков, действительно пользуются Telegram, но они же пользуются, к примеру, и автомобилями. «Почему не арестовывают генерального директора "Рено" или "Ситроен"?» – отметил он.
Дуров запустил мессенджер Telegram в 2013 г. Число активных пользователей на июль 2024 г. составляло около 950 млн. Из-за начавшегося в 2017 г. конфликта с Роскомнадзором, требовавшим предоставления данных о компании, мессенджер блокировался в России с 2018 по 2020 гг.
24 августа этого года предпринимателя задержали во французском аэропорте Ле-Бурже, куда он прибыл из Азербайджана. Обвинения Дурову предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.