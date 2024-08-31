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Песков: у России были вопросы к Павлу Дурову

Но здесь его никто не арестовывал, заявил пресс-секретарь президента РФ
Ведомости

У России были вопросы к основателю Telegram Павлу Дурову, но здесь его никто не арестовывал, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

Зарубин спросил Пескова, есть ли Кремлю что сказать европейским политикам, которые в случае ареста Дурова в России, могли бы отреагировать на это.

«Нет, мне им нечего сказать абсолютно, – ответил он – единственное, что я хочу сказать, но у нас-то его никто не арестовывал. Конечно, были вопросы», – сказал представитель Кремля.

Террористы, как отметил Песков, действительно пользуются Telegram, но они же пользуются, к примеру, и автомобилями. «Почему не арестовывают генерального директора "Рено" или "Ситроен"?» – отметил он. 

Дуров запустил мессенджер Telegram в 2013 г. Число активных пользователей на июль 2024 г. составляло около 950 млн. Из-за начавшегося в 2017 г. конфликта с Роскомнадзором, требовавшим предоставления данных о компании, мессенджер блокировался в России с 2018 по 2020 гг.

24 августа этого года предпринимателя задержали во французском аэропорте Ле-Бурже, куда он прибыл из Азербайджана. Обвинения Дурову предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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