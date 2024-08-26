Задержание Павла Дурова неизбежно скажется на работе Telegram

Задержание Павла Дурова неизбежно скажется на работе TelegramМессенджер интересовал власти ЕС как минимум с весны 2024 года
Вечером 24 августа основатель Telegram Павел Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл на частном самолете из Азербайджана (подробности его задержания см. на стр. 11). По данным французских СМИ, задержание предпринимателя связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами. Телеканал LCI отметил, что это якобы делает его соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества. На Дурова был выписан ордер, который действовал на территории Франции. Дуров имеет в том числе французское гражданство, поэтому он не подлежит обмену или экстрадиции.
По мнению американского журналиста Такера Карлсона, Дуров был задержан во Франции за то, что отказался по приказу правительств и разведки цензурировать сообщения в мессенджере. «Павел Дуров <...> сидит во французской тюрьме, что является наглядным предупреждением для любого владельца платформы, который отказывается подвергать цензуре правду по приказу правительств и разведывательных агентств, – написал он в соцсети Х. – Тьма быстро опускается на некогда свободный мир».
Еще в 2018 г. французское правительство заказало разработку собственного мессенджера, обеспечивающего зашифрованный обмен сообщениями, писало Reuters. Ближайшее окружение президента Франции Эмманюэля Макрона тогда использовало Telegram, но опасения в конфиденциальности информации, пересылаемой в мессенджере, стало расти, сообщало издание. С тех пор никаких официальных претензий платформе в ЕС не предъявлялось.
Вновь в фокус внимания европейских властей Telegram попал весной. В мае власти ЕС начали переговоры с Telegram относительно пользовательской базы мессенджера в Европе, сообщало Bloomberg со ссылкой на источники. По официальным данным платформы, европейская аудитория Telegram в феврале 2024 г. насчитывала 41 млн пользователей, однако, по мнению регуляторов, фактическое количество пользователей выше, отмечало Bloomberg.
В июне заместитель председателя Европейской комиссии по ценностям и прозрачности Вера Йоурова заявила, что «Telegram занижает количество своих пользователей, чтобы избежать преследования со стороны регуляторов ЕС». «Я не доверяю Telegram, я не думаю, что у них [в ЕС] всего 42 млн пользователей», – сказала Йоурова в интервью Suddeutsche Zeitung. Она также обвиняла Москву в использовании платформы для распространения «дезинформации» среди русскоязычных жителей, утверждая, что Прибалтика, Польша и Болгария относятся к числу наиболее уязвимых.
Вопрос об аудитории мессенджера оказался важен, потому что сервисы с 45 млн или более пользователей в соответствии с европейским законодательством считаются очень крупными онлайн-платформами (VLOP) и должны подчиняться более строгим правилам закона ЕС о цифровых услугах (Digital Service Act, DSA).
DSA, значительно усиливающий контроль над 19 большими платформами, включая TikTok, X (ранее Twitter), Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), YouTube, Google, Amazon Store, вступил в силу в Евросоюзе в конце августа 2023 г. Приоритетами закона являются защита детей и борьба с дезинформацией, в том числе «с пророссийской пропагандой», отмечал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, комментируя вступление закона в силу. Нарушение закона грозит штрафом до 6% годовой выручки.
Согласно французским СМИ, запрос на розыск Дурова сделало Управление по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних, говорит заместитель генерального директора «Правотеха» Кирилл Кондратенко. Telegram известен своей «мягкой» политикой модерации. На площадке можно без особых усилий найти группы и боты, где ведется торговля наркотиками и совершаются другие правонарушения, отмечает он.
Формально Дуров задержан за отказ в информационном сотрудничестве с французскими властями, которые обвиняют Telegram в том, что им, прикрываясь анонимностью и возможностями сервиса, пользуются преступники, рассуждает основатель юридической компании Future Legal Павел Катков. Схожие обвинения выдвигались против Дурова в РФ в период противостояния с Роскомнадзором (РКН) и ФСБ в 2018 г., напоминает он. Тогда российские ведомства требовали от Telegram передать ключи шифрования сообщений, после мессенджер был заблокирован в России. В 2020 г. РКН прекратил блокировать приложение, но судебное решение так и не было отменено.
Вероятно, формальная и реальная причины задержания Дурова во многом совпадают, рассуждает управляющий партнер юридической фирмы «Вестсайд» Сергей Водолагин: «Это, с одной стороны, независимость Telegram от государственных властей, а с другой – недостаточный уровень внутреннего саморегулирования. Это не означает, что для задержания не имелось и иных причин, известных лишь структурам, отвечающим за государственную безопасность».
Такие крупные игроки рынка информационных технологий, как Telegram, приобретают де-факто статус публичных институтов и поэтому – во всяком случае, с точки зрения государства – на них лежит обязанность сотрудничества с государством в борьбе с криминалом, продолжает Водолагин. Отсутствие такого сотрудничества объективно способствует криминализации общества, а цифровая платформа, которая не сотрудничает с государством, превращается – опять же с точки зрения государства – в соучастника преступлений, говорит он.
«Здесь возникает извечный вопрос о пределах права на свободное распространение и получение информации. В настоящее время ни в одной стране мира это право не является неограниченным», – указывает Водолагин.
В Telegram возможности для цензуры есть, отмечает управляющий партнер американского венчурного фонда Contribution Capital Егор Абрамов, и раньше были случаи блокировки и удаления различных противоправных групп.
Дальше возможно несколько сценариев, рассуждает Кондратенко. «Первый вариант – Telegram оперативно устранит нарушения, на которые [возможно] укажет Париж. В этом случае можно ожидать скорого освобождения Дурова. Второй вариант – Дуров займет принципиальную позицию. В этом случае мы можем стать свидетелями серии громких обвинений в правонарушениях как от Франции, так и от США с последующим арестом и экстрадицией», – предполагает эксперт.
«Дуров сегодня фигура масштаба Цукерберга и Брина. Возможность влиять на такого человека – огромная сила», – подчеркнул Катков.
Кондратенко уверен, что независимо от исхода следственных действий Telegram, как один из самых высокотехнологичных и удобных мессенджеров, продолжит свое существование. «Возможно, этот арест послужит поводом для пересмотра политик модерации контента, распространяемого в пабликах платформы, что позволит предотвращать правонарушения. При этом не следует ожидать пересмотра принципиальных подходов платформы к раскрытию содержания переписки, в которой используется end-to-end шифрование», – добавил он.
Telegram – глубоко убыточный проект, напоминает сооснователь United Investors Александр Горный. «Если Дуров останется за решеткой, ни один рыночный инвестор в сервис не вложится. И у Дурова будет выбор, закрыть бизнес или его потерять», – считает он. По мнению Водолагина, арест Дурова может негативно сказаться на работе Telegram, начиная от полного запрета и кончая принятием Telegram на себя «добровольных» обязательств сотрудничать с государством в сфере противодействия преступности.