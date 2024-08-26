Задержание Павла Дурова неизбежно скажется на работе Telegram

Формально Дуров задержан за отказ в информационном сотрудничестве с французскими властями, которые обвиняют Telegram в том, что им, прикрываясь анонимностью и возможностями сервиса, пользуются преступники, рассуждает основатель юридической компании Future Legal Павел Катков. Схожие обвинения выдвигались против Дурова в РФ в период противостояния с Роскомнадзором (РКН) и ФСБ в 2018 г., напоминает он. Тогда российские ведомства требовали от Telegram передать ключи шифрования сообщений, после мессенджер был заблокирован в России. В 2020 г. РКН прекратил блокировать приложение, но судебное решение так и не было отменено.