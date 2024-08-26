Что известно об уголовном преследовании Дурова во Франции

Как преследовали известных россиян во Франции

В прошлом российские предприниматели несколько раз становились фигурантами резонансных расследований во Франции. К примеру, 9 января 2007 г. на горнолыжном курорте Куршевель в ходе рейда французской полиции в рамках расследования дела о международной сети проституции был задержан бывший владелец «Норильского никеля» Михаил Прохоров. Он был опрошен в качестве свидетеля и вскоре отпущен. В сентябре 2009 г. дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления. 20 ноября 2017 г. предпринимателя и члена Совета Федерации Сулеймана Керимова задержали в аэропорту Ниццы. Ему тогда предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, французский суд отпустил его под залог в 5 млн евро (затем сумма была увеличена в несколько раз), запретив покидать пределы страны. В 2018 г. суд принял решение о снятии с Керимова всех обвинений и тот покинул Францию, но затем в СМИ появлялась информация о возобновлении расследования. В 2017 г. в Париже был задержан российский акционист Петр Павленский. Он поджег ограду офиса банка Banque de France. Сначала Павленского поместили под арест, но в 2018 г. отпустили из французской тюрьмы с обязательством отмечаться в полиции. В 2019 г. французский суд назначил ему три года лишения свободы, при этом большую часть наказания – условно. Вскоре после приговора Павленский вышел на свободу.