Что известно об уголовном преследовании Дурова во Франции

Что известно об уголовном преследовании Дурова во ФранцииПротив основателя Telegram могут выдвинуть обвинения по ряду пунктов за отказ сотрудничать с властями
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан вечером, около 19.30–20.00, 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел из Баку. Париж должен был стать для Дурова транзитной остановкой – там у миллиардера был запланирован ужин, сообщают Le Monde и AFP, ссылаясь на близкие к следствию источники. Но уже при выходе из частного джета в сопровождении телохранителя и ассистента Дурова задержали сотрудники жандармерии воздушного транспорта, и ночь на воскресенье он провел в изоляторе. Согласно открытым данным, у 39-летнего Дурова четыре гражданства: России, карибского государства Сент-Китс и Невис, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Франции.
По данным газеты Le Parisien, во Франции Дуров был включен в список разыскиваемых, а ордер на его задержание вступал в силу с момента пересечения границы. Он выдан на основании предварительного расследования управления судебной полиции по делам несовершеннолетних. Кроме того, как пояснил источник Le Figaro, в расследовании принимали участие и другие следственные органы: по делам о мошенничестве, торговле наркотиками, травли в интернете, организованной преступности, оправдании терроризма и др.
Французское правосудие расценивает отсутствие модерации в Telegram и отказ от сотрудничества с правоохранительными органами как бездействие при неправомерном использовании мессенджера. Le Parisien пишет, что это также может быть расценено как соучастие в преступлениях, совершенных с помощью Telegram.
По данным французских СМИ, Дуров якобы знал об объявлении его в розыск во Франции, но все равно решил заехать в Париж. Такое поведение могло быть связано с «чувством безнаказанности». Французское экономическое издание Challenges оценивает состояние Дурова в 14 млрд евро. Он находится на 12-м месте в рейтинге 500 богатейших людей Франции за 2024 г. В рейтинге российского Forbes за 2024 г. предприниматель оказался на 8-м месте с оценкой состояния в $15,5 млрд.
Как Дуров стал дю Ровом
Павел Дуров получил французское гражданство в 2021 г. по исключительным основаниям «как заслуженный иностранец», сообщала газета Le Monde. Такая процедура считается политической, а подобных случаев натурализации во Франции считанное количество (например, в 2019 г. таким же образом французское гражданство получил основатель Snapchat Эван Шпигель). По инициативе правительства или самого президента французское гражданство предоставляют «франкоговорящему иностранцу (миллиардер предоставил сертификат о знании языка на уровне В1. – «Ведомости»), который своим заслуженным трудом вносит вклад в развитие Франции и процветание ее международных экономических отношений». Что именно сделал Дуров для Франции, властями не раскрывается. При натурализации миллиардер сменил имя на Поль дю Ров (Paul du Rove). На 2024 г. Дуров обладал гражданствами России, Сент-Китса и Невиса, ОАЭ, где он проживал большую часть времени, а также Франции.
Как заявили ТАСС в прокуратуре Парижа, там планируют сделать заявление для прессы 26 августа. При этом в местной прессе ожидали, что уже 25 августа Дуров предстанет перед следственным судьей и предпринимателю будет официально предъявлено обвинение и избрана мера пресечения (как минимум, по истечении 24 часов после задержания должно быть решение следственного судьи о его продлении). На момент сдачи статьи этого не произошло. Сам процесс будет идти в закрытом режиме. Возможны четыре варианта меры пресечения: залог, ограничение свободы (например, подписка о невыезде или предписание приходить к судье отмечаться), домашний арест с электронным браслетом и предварительное заключение в изоляторе. Согласно УПК, арест назначается только в исключительных случаях.
Какое наказание грозит основателю Telegram, до предъявления обвинений однозначно сказать нельзя. Под отказ от сотрудничества с правоохранителями подходит статья о воспрепятствовании осуществлению правосудия (435-15-2 УК Франции), по которой максимальное наказание – три года лишения свободы и штраф в размере 270 000 евро. Если же утаенная от властей информация позволила в итоге совершить преступление, то срок наказания увеличивается до пяти лет, а штраф – до 450 000 евро. А если действия Дурова расценят как соучастие в преступлениях, то срок может быть значительно больше.
Официальных прямых подтверждений задержания Дурова к моменту подписания номера в печать по-прежнему не поступило. «Ведомостям» не удалось получить комментарии суда Парижа. Не добились ответа от правоохранителей и местные СМИ – прокуратура города отказала в многочисленных запросах AFP, ссылаясь на процедуру расследования. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу Telegram.
Как рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва направила ноту с требованием о доступе к Дурову, но Париж воспринимает его французское гражданство «в качестве основного». В посольстве России во Франции заявили «Ведомостям», что после появления новости о задержании Дурова дипломаты «незамедлительно запросили у французских властей разъяснения о причинах», потребовав предоставить им консульский доступ к предпринимателю. «Мы сделали несколько запросов и продолжаем добиваться реакции, но ответа по существу дано нам не было. Отказа тоже не было», – сообщили в диппредставительстве.
При этом российское посольство находится в контакте с адвокатом Дурова, сказали там, не раскрыв имени защитника.
Как преследовали известных россиян во Франции
В прошлом российские предприниматели несколько раз становились фигурантами резонансных расследований во Франции. К примеру, 9 января 2007 г. на горнолыжном курорте Куршевель в ходе рейда французской полиции в рамках расследования дела о международной сети проституции был задержан бывший владелец «Норильского никеля» Михаил Прохоров. Он был опрошен в качестве свидетеля и вскоре отпущен. В сентябре 2009 г. дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления. 20 ноября 2017 г. предпринимателя и члена Совета Федерации Сулеймана Керимова задержали в аэропорту Ниццы. Ему тогда предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, французский суд отпустил его под залог в 5 млн евро (затем сумма была увеличена в несколько раз), запретив покидать пределы страны. В 2018 г. суд принял решение о снятии с Керимова всех обвинений и тот покинул Францию, но затем в СМИ появлялась информация о возобновлении расследования. В 2017 г. в Париже был задержан российский акционист Петр Павленский. Он поджег ограду офиса банка Banque de France. Сначала Павленского поместили под арест, но в 2018 г. отпустили из французской тюрьмы с обязательством отмечаться в полиции. В 2019 г. французский суд назначил ему три года лишения свободы, при этом большую часть наказания – условно. Вскоре после приговора Павленский вышел на свободу.
Кроме того, Захарова после задержания Дурова вспомнила в своем Telegram-канале, что в 2018 г. после начала блокировки в России мессенджера Дурова (из-за требования передать ФСБ ключи шифрования переписок в Telegram) группа из 26 неправительственных организаций осудила это решение. Теперь Захаровой стало интересно, потребуют ли упомянутые международные НПО освобождения Дурова «или проглотят языки».
Уголовное преследование Дурова напрямую связано с соблюдением Telegram требований закона Евросоюза (ЕС) о цифровых услугах (Digital Services Act), рассказал «Ведомостям» магистр права LLM in Criminal Law Павел Ларионов. От всех мессенджеров, действующих на территории ЕС, пояснил собеседник, закон требует «сообщать о подозрительной криминальной активности в правоохранительные и судебные органы». Но, учитывая позицию Дурова, отказывающегося взаимодействовать с властями и ставящего в приоритет конфиденциальность пользователей, такие меры им приняты не были. И, несмотря на то что сам закон ЕС не устанавливает уголовной ответственности для создателей мессенджеров, французское законодательство позволяет считать Дурова соучастником преступлений, которые совершены с помощью его платформы, считает Ларионов.
Можно уверенно полагать, что никакие серьезные последствия Дурову не грозят, заявил «Ведомостям» руководитель Центра международного права Сергей Охотин. Свою позицию эксперт аргументирует, в частности, принципом защиты свободы слова – одним из краеугольных камней европейской демократии, который включает в себя свободу распространять информацию без вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ. На это, в частности, прямо указано в ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Все утверждения о возможности привлечения Дурова к уголовной ответственности за содействие терроризму, педофилии или наркоторговле не более чем спекуляции, считает эксперт.
По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, очень большое количество несекретных коммуникаций армии опирается именно на Telegram. Есть и альтернативы, но они не пользуются популярностью, продолжает эксперт. Тем не менее, если Telegram вдруг перестанет работать, будет куда перейти, но это займет время, заключает Мураховский.
ЕС наряду с крупнейшими странами мира стремится не допустить появления площадок и сервисов, где затруднен контроль над информацией со стороны государств и их правоохранительных органов, отмечает научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. С точки зрения Брюсселя, к таковым относится и Telegram. Говорить об исключительно антироссийском характере задержания Дурова пока преждевременно, но нет никаких сомнений в том, что на сложившуюся вокруг Telegram и его руководства ситуацию конфронтационный характер между Россией и странами Запада будет оказывать непосредственное влияние, заключает эксперт.