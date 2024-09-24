Telegram будет передавать правоохранительным органам данные по «запросу»

Павел Катков, основатель юридической компании Future Legal, напоминает, что ранее Telegram блокировали в России как раз потому, что мессенджер не предоставлял данные, несмотря на наличие санкции суда. Катков также отмечает, что в формулировках Telegram нет оговорок про то, с чем должен быть связан запрос – с уголовным делом, судом или любым формальным запросом. Однако мессенджеру нужна такая норма в соглашении для защиты в случае иска пользователя, считает юрист.