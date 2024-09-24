Telegram будет передавать правоохранительным органам данные по «запросу»Раньше игнорирование требований было «конкурентным преимуществом» мессенджера, считают эксперты
Telegram обновил пользовательское соглашение: теперь IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила мессенджера, «могут быть раскрыты соответствующим органам власти» по «обоснованным юридическим запросам», заявил основатель компании Павел Дуров в своем Telegram-канале. В пользовательском соглашении (Terms of Service) добавили запрет на «деятельность, которая признана незаконной в большинстве стран». Сюда входит жестокое обращение с детьми, продажа или предложение незаконных товаров и услуг – наркотиков, огнестрельного оружия, поддельных документов и т. д., говорится в документе.
Кроме того, раньше в политике конфиденциальности (Privacy Policy) говорилось, что Telegram может раскрыть IP-адрес и номер телефона подозреваемых в терроризме при получении постановления суда. Теперь для раскрытия таких данных достаточно «официального запроса от компетентных судебных властей», который подтверждает, что пользователь выступает подозреваемым в уголовном деле о незаконных действиях, нарушающих пользовательское соглашение Telegram. При этом в соглашении уточняется, что мессенджер проведет «юридический анализ запроса», перед тем как предоставит данные.
Также Telegram удалил «проблемный» контент из поиска по мессенджеру: некоторые пользователи злоупотребляли этой функцией для продажи нелегальных товаров, заявил Дуров. По словам основателя мессенджера, команда обновила пользовательское соглашение и политику конфиденциальности, «чтобы еще больше удержать преступников от злоупотребления поиском в Telegram», а также сделала их едиными для всех стран присутствия.
Подвох кроется во фразе «по обоснованному юридическому запросу», отмечает в разговоре с «Ведомостями» партнер практики интеллектуальной собственности Comply Максим Али. «Telegram, работая в разных странах, оставляет себе пространство для маневра. Например, если в конкретной юрисдикции запрос будет считаться незаконным, он потенциально еще может его отклонить», – объясняет Али. По его словам, запрос IP-адреса или телефона – это стандартная практика для правоохранителей. Такие данные позволяют идентифицировать пользователя – через договор с провайдером интернета или мобильной связи.
В пресс-службе «В контакте» и «Одноклассников» не ответили на запрос, распространена ли практика раскрытия таких данных в других соцсетях. При этом в пункте 5.1.4 политики конфиденциальности «Одноклассников» говорится, что «при наличии правовых оснований» соцсеть может передавать данные пользователей любым органам государственной власти или местного самоуправления, которым «компания обязана предоставлять информацию в соответствии с применимым законодательством по соответствующему запросу».
В пункте 5.8 аналогичного документа соцсети «В контакте» также говорится, что компания может передавать персональные данные пользователей «третьим лицам» для соблюдения требований законодательства. «Раскрытие предоставленной пользователем информации может быть произведено лишь в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях», – говорится в документе.
Гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш утверждает, что прописывать вероятность передачи сведений о пользователе не обязательно. По ее словам, если оператор сервиса работает на территории конкретной страны, он автоматически подчиняется законам этой страны и требованиям органов исполнительной и судебной власти.
«Это именно универсальный принцип, который работает вне зависимости от того, откуда происходит оператор, в какой стране зарегистрирован, платит налоги и хранит данные. Претензии правоохранителей Франции и ряда других стран к Telegram и его основателю сводятся именно к тому, что мессенджер такие требования позволял себе игнорировать», – объясняет Барабаш.
По ее словам, в случае с Telegram игнорирование таких требований считалось конкурентным преимуществом, поэтому создатели решили изменить пользовательское соглашение и публично заявить об этом. Прочие сервисы могли не указывать этого в пользовательском соглашении, поскольку в большинстве своем уже подчинялись законным и «обоснованным юридически» запросам, добавляет Барабаш.
Павел Катков, основатель юридической компании Future Legal, напоминает, что ранее Telegram блокировали в России как раз потому, что мессенджер не предоставлял данные, несмотря на наличие санкции суда. Катков также отмечает, что в формулировках Telegram нет оговорок про то, с чем должен быть связан запрос – с уголовным делом, судом или любым формальным запросом. Однако мессенджеру нужна такая норма в соглашении для защиты в случае иска пользователя, считает юрист.
Дмитрий Горбунов, партнер «Рустам Курмаев и партнеры», подтверждает, что социальные сети обычно «полностью взаимодействуют» с правоохранительными органами, но сложности возникают в рамках международного взаимодействия. «В разных странах разные действия могут образовывать составы преступлений или не образовывать. Это базовый вопрос, который возникает и при решении вопроса об экстрадиции», – объясняет Горбунов.
Telegram внес изменения на фоне повышенного интереса к нему со стороны властей и регуляторов. В конце августа Дурова задержали во Франции и предъявили обвинения в том числе в соучастии в распространении откровенных фото несовершеннолетних лиц, сбыте наркотиков, отказе в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации и др. Ему временно запретили покидать страну. После задержания Дуров заявил, что резкое увеличение аудитории мессенджера – это повод для усиления борьбы со злоупотреблением информацией, писали «Ведомости» 6 сентября.
Кроме того, Еврокомиссия начала «техническое расследование» в отношении Telegram, чтобы узнать точное количество пользователей сервиса в ЕС, сообщала FT 28 августа. Регулятор считает, что Telegram может занижать реальное количество пользователей в ЕС, чтобы не подпадать под более жесткие требования закона о цифровых услугах (DSA). Также «предварительное расследование» в отношении мессенджера начали в Южной Корее. Компанию подозревают в «пособничестве и подстрекательстве» в связи с распространением дипфейк-порно в местных каналах. Тогда Telegram принес извинения властям Южной Кореи и удалил ряд дипфейков.