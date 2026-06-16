Дуров назвал блокировку Telegram в Индии ошибкой

Дуров назвал блокировку Telegram в Индии ошибкойОграничения наказывают 150 млн пользователей, считает он
Блокировка мессенджера Telegram в Индии наказывает 150 млн обычных пользователей и является ошибкой. С таким заявлением выступил основатель Telegram Павел Дуров.
«[Ограничение] наказывает 150 млн обычных пользователей Telegram в Индии, а не инсайдеров, которые слили экзаменационные материалы. И запрет ничего не остановил. Утечки просто перешли в другие приложения», – написал он.
Дуров указал, что администрация мессенджера «многое сделала» для решения проблемы. В частности, удалила «сотни» каналов, распространяющих утечку экзаменационных материалов и связанных с этим мошенничеств в Индии.
«Telegram – это сила добра. Запрещать его – даже временно – это ошибка», – заключил он.
Минобразования Индии заблокировало Telegram до 22 июня из-за мошенничества на экзаменах. Речь идет о Национальном квалификационном вступительном тесте (NEET) для поступления в медицинские вузы. Он должен был пройти в мае, но был отменен из-за утечки данных в Telegram. Теперь экзамен назначен правительством на 21 июня.
Telegram практически не работает и в России. Роскомнадзор принял решение о его замедлении из-за того, что мессенджер не выполнял требований законодательства.