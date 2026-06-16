Дуров назвал блокировку Telegram в Индии ошибкой

Минобразования Индии заблокировало Telegram до 22 июня из-за мошенничества на экзаменах. Речь идет о Национальном квалификационном вступительном тесте (NEET) для поступления в медицинские вузы. Он должен был пройти в мае, но был отменен из-за утечки данных в Telegram. Теперь экзамен назначен правительством на 21 июня.