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Дуров назвал блокировку Telegram в Индии ошибкой

Ограничения наказывают 150 млн пользователей, считает он
Ведомости

Блокировка мессенджера Telegram в Индии наказывает 150 млн обычных пользователей и является ошибкой. С таким заявлением выступил основатель Telegram Павел Дуров.

«[Ограничение] наказывает 150 млн обычных пользователей Telegram в Индии, а не инсайдеров, которые слили экзаменационные материалы. И запрет ничего не остановил. Утечки просто перешли в другие приложения», – написал он.

Дуров указал, что администрация мессенджера «многое сделала» для решения проблемы. В частности, удалила «сотни» каналов, распространяющих утечку экзаменационных материалов и связанных с этим мошенничеств в Индии.

«Telegram – это сила добра. Запрещать его – даже временно – это ошибка», – заключил он.

Минобразования Индии заблокировало Telegram до 22 июня из-за мошенничества на экзаменах. Речь идет о Национальном квалификационном вступительном тесте (NEET) для поступления в медицинские вузы. Он должен был пройти в мае, но был отменен из-за утечки данных в Telegram. Теперь экзамен назначен правительством на 21 июня.

Telegram практически не работает и в России. Роскомнадзор принял решение о его замедлении из-за того, что мессенджер не выполнял требований законодательства.

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