Трамп призвал Зеленского сосредоточиться на заключении сделки с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен сосредоточиться на заключении сделки, а не на разговорах о ней.
По мнению Трампа, президент России Владимир Путин хочет заключить сделку больше, чем украинский лидер.
«Зеленский должен сосредоточиться на заключении сделки, а не на разговорах о ней... Я думаю, что происходит следующее: он [Путин] хочет заключить сделку, и мы должны сделать так, чтобы Зеленский тоже захотел заключить сделку», – сказал Трамп журналистам перед вылетом в Огайо, где он планирует провести предвыборное ралли.
«Я думаю, они заключат сделку. Я думаю, Путин хочет заключить сделку больше, чем Зеленский», – добавил Трамп, отвечая на вопрос польского журналиста.
10 октября Трамп заявил, что Украине необходимо сменить президента. Он также отметил, что Вашингтон требовал от Киева прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Американский лидер также обвинил Зеленского в росте цен на топливо из-за атак на российские НПЗ, заявив, что президент Украины «хочет создать проблемы для всего мира». Трамп акцентировал внимание на том, что «Зеленский мог много раз урегулировать этот конфликт, но предпочитает этого не делать».
Зеленский, в свою очередь, раскритиковал сделку США с Россией о поставках дизельного топлива. Он также назвал действия Трампа слабым решением.
11 октября газета The New York Times сообщила, что администрация президента Трампа представила России три крупных экономических предложения в обмен на ограниченное прекращение огня на Украине. Речь идет о возможности разблокировки замороженных российских активов на Западе, сделке по продаже части активов «Лукойла» группе инвесторов с Ближнего Востока, а также снятии ограничений на экспорт белорусских калийных удобрений.