10 октября Трамп заявил, что Украине необходимо сменить президента. Он также отметил, что Вашингтон требовал от Киева прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Американский лидер также обвинил Зеленского в росте цен на топливо из-за атак на российские НПЗ, заявив, что президент Украины «хочет создать проблемы для всего мира». Трамп акцентировал внимание на том, что «Зеленский мог много раз урегулировать этот конфликт, но предпочитает этого не делать».