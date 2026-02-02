Газета
Политика

Путин объявил 2026-й и 2027-й годами сотрудничества РФ и Китая в образовании

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении годов российско-китайского сотрудничества в области образования в 2026–2027 гг. Документ опубликован на портале правовых актов.

В распоряжении указано, что решение принято «в целях дальнейшего развития российско-китайских отношений и расширения двусторонних связей в области образования».

Правительству поручено утвердить состав российской части оргкомитета, который займется подготовкой мероприятий. Оргкомитет должен в течение месяца разработать и утвердить план основных событий, а также обеспечить координацию их реализации.

18 ноября Путин заявлял, что отношения России и Китая переживают лучший период в истории и строятся на принципах равноправия и взаимной выгоды. Президент отмечал, что при этом «они не направлены против кого бы то ни было». Также глава государства 1 декабря подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР в Россию, который будет действовать до 14 сентября 2026 г.

