Путин объявил 2026-й и 2027-й годами сотрудничества РФ и Китая в образовании

18 ноября Путин заявлял, что отношения России и Китая переживают лучший период в истории и строятся на принципах равноправия и взаимной выгоды. Президент отмечал, что при этом «они не направлены против кого бы то ни было». Также глава государства 1 декабря подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР в Россию, который будет действовать до 14 сентября 2026 г.