Трансляции ЧМ по футболу собрали на Rutube более 40 миллионов просмотров
Национальный видеосервис Rutube (входит в холдинг «Газпром-медиа», ГПМ) подвел итоги трансляций чемпионата мира по футболу 2026 г. Турнир проходил с 11 июня по 19 июля, а суммарное количество просмотров матчей на платформе превысило 40 млн. Об этом сообщили в компании.
Самой популярной трансляцией стал финальный матч между сборными Испании и Аргентины, который набрал более 2 млн просмотров. На втором месте по интересу аудитории оказался полуфинал Аргентина – Англия, собравший 1,1 млн просмотров. Наиболее пересматриваемым голом турнира стал мяч Лионеля Месси в ворота сборной Иордании на групповом этапе.
Всего в рамках чемпионата состоялось 104 матча, из которых Rutube транслировал 69. Наименьший интерес зрителей вызвала встреча Эквадора и Кюрасао на групповом этапе, набравшая около 30 000 просмотров.
20 июля «Ведомости. Спорт» писал, что второй раз в истории испанцы забрали трофей (уже побеждали 16 лет назад на ЧМ-2010) в финале в дополнительное время, обыграв оставшуюся в конце второго тайма в меньшинстве Аргентину (1:0). Решающий мяч забил 26-летний хавбек «Барселоны» Ферран Торрес на 106-й минуте. На 114-й Торрес оформил дубль, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.
7 июля представитель цифровых активов ГПМ рассказал «Ведомостям», что Rutube в партнерстве с коммуникационным агентством Jami Lup начнет самостоятельно предлагать рекламные интеграции в контент крупных блогеров на видеосервисе. Среди таких инфлюенсеров – Wylsacom, Ильдар Автоподбор, Настя Туман, Юлия Меньшова, Александр Соколовский, Ксения Дукалис и др. Соответствующую опцию Rutube планирует запустить осенью.