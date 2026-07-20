Трансляции ЧМ по футболу собрали на Rutube более 40 миллионов просмотров

20 июля «Ведомости. Спорт» писал, что второй раз в истории испанцы забрали трофей (уже побеждали 16 лет назад на ЧМ-2010) в финале в дополнительное время, обыграв оставшуюся в конце второго тайма в меньшинстве Аргентину (1:0). Решающий мяч забил 26-летний хавбек «Барселоны» Ферран Торрес на 106-й минуте. На 114-й Торрес оформил дубль, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.