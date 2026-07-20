Как иностранные СМИ оценили финал чемпионата мира по футболу

«Финал – самый меланхоличный из матчей; и это никогда не обычная игра. Если бы это был обычный футбольный матч, у Испании не было бы проблем. Они – чемпионы Европы, они выбили фаворита Францию, их полузащита – сильнейшая в мире, и по ходу матча они выпустили новую, почти такую же сильную. Но напротив Испании была не просто другая команда. Перед ней была «банда индейцев», как назвал их главный тренер Лионель Скалони, имея в виду не столько коренных жителей, сколько уличных хулиганов. Так получился матч скорее нервный, чем красивый, при явном превосходстве Испании и чистом страдании для Аргентины. [Лионель] Месси, обессиленный, почти никогда не зажигался; было грустно видеть, как он беспомощно ходит по полю и лишь изредка вспыхивает, и только в отчаянной концовке; однако «Рохе» пришлось дожидаться дополнительного времени, чтобы сломить сопротивление. Заканчивается все слезами Лео: время вышло и для величайшего; но слеза, скатившаяся по его щеке, навсегда заставит нас любить его».