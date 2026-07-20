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Главная / Стиль жизни /

Как иностранные СМИ оценили финал чемпионата мира по футболу

Особое внимание зарубежная пресса уделила моральному состоянию Месси
Инна Шульгина
Joan Mateu Parra / AP Photo
Joan Mateu Parra / AP Photo

Сборная Испании стала новым чемпионом мира по футболу, одержав победу над Аргентиной. Вингер испанцев Ферран Торрес забил первый и единственный гол в игре на 106-й минуте в дополнительное время. Матч был окончен со счетом 1:0. Испания во второй раз выиграла чемпионат мира по футболу.

Как оценили итог чемпионата в зарубежных СМИ – в материале «Ведомостей».

ABC Sevilla

«Разочарованием стало то, что Том Круз, который представил обе команды финала прямо с поля, не покинул его, улетев или спрыгнув с мотоцикла. Даже в этом Дональд Трамп перехватил инициативу в финале «своего» чемпионата мира. Президент США наконец решил посетить один из 104 матчей, сыгранных в рамках самого продолжительного турнира в истории, и пролетел над полем на своем вертолете Marine One, когда трибуны уже были заполнены, а люди гадали, зачем летают эти машины. <…> Ласковые слова, похлопывания по спине, улыбки в адрес Джанни Инфантино в ложе во время финала стали отражением отношений, которые доминировали на этом чемпионате: Инфантино, угодливый до тошноты перед Трампом, и президент США, довольный тем, что находится в центре внимания на самом популярном событии в мире. <…> Инфантино попытался увести Трампа с подиума. Но президент США устроил самый настоящий «фотобомбинг». Трамп проигнорировал президента ФИФА и не сдвинулся с места. Он остался рядом с испанской командой, пока Родри поднимал Кубок, на самом желанном фото, которое делают раз в четыре года».

«Сердца многих готовы были выпрыгнуть из груди на стадионе в Нью-Джерси. Именно так чувствуют себя испанцы, которые плачут, смеются, обнимаются и парят в воздухе после того уникального действа, свидетелями которого они стали. Испания снова чемпион мира. Неповторимая, общая и чудесная мечта, воплотившаяся в 120 незабываемых минутах. <…>. Вся Испания сопровождала и подталкивала тот самый удар левой ногой Феррана, который принес Кубок мира».

Corriere della Sera

«Финал – самый меланхоличный из матчей; и это никогда не обычная игра. Если бы это был обычный футбольный матч, у Испании не было бы проблем. Они – чемпионы Европы, они выбили фаворита Францию, их полузащита – сильнейшая в мире, и по ходу матча они выпустили новую, почти такую же сильную. Но напротив Испании была не просто другая команда. Перед ней была «банда индейцев», как назвал их главный тренер Лионель Скалони, имея в виду не столько коренных жителей, сколько уличных хулиганов. Так получился матч скорее нервный, чем красивый, при явном превосходстве Испании и чистом страдании для Аргентины. [Лионель] Месси, обессиленный, почти никогда не зажигался; было грустно видеть, как он беспомощно ходит по полю и лишь изредка вспыхивает, и только в отчаянной концовке; однако «Рохе» пришлось дожидаться дополнительного времени, чтобы сломить сопротивление. Заканчивается все слезами Лео: время вышло и для величайшего; но слеза, скатившаяся по его щеке, навсегда заставит нас любить его».

Фото.

Победа «красной фурии»: как Испания обыграла Аргентину на чемпионате мира

Общество / Фото

La Nacion

«Больно, прежде всего, потому что это, вероятно, был последний шанс Лионеля Месси сыграть на чемпионате мира. <...> Поэтому разрывается сердце, когда видишь его с разбитой душой, с потерянным взглядом, устремленным на аргентинскую трибуну, с глазами, полными слез, в то время как в нескольких метрах от него Испания поднимает трофей. И это заноза, которую будет трудно вытащить в ближайшее время. Потому что он был лидером этой команды на футбольном поле, а в финале оказался в плену той же растерянности, что и остальные: оторванным от игры, размытым, так и не сумевшим найти ключи к великолепной Испании Луиса де ла Фуэнте, заслуженно ставшей чемпионом мира – чемпионата, который вселял надежду в Аргентину до самого конца, но в итоге оказался в руках лучшей команды турнира».

Le Figaro

«Спустя 16 лет после первого, в 2010 г., Испания выиграла свой второй чемпионат мира <...>. Надо признать, не самый грандиозный финал в истории. Напряженный, напряженный матч, завершившийся только в дополнительное время голом Феррана Торреса. Из-за травм двух их центральных защитников и удаления Энцо Фернандеса потребовалось бы чудо для людей Лайонела Скалони, которые удерживали титул. «Дибу» Мартинес добился многих из них, но безрезультатно ... нет второй короны для легенды Месси».

NRK

«Месси и Аргентина в целом провели слабый матч. Когда судья после 90 минут объявил о дополнительном времени, у Аргентины не было ни одного удара по воротам и всего лишь два касания мяча в штрафной площади Испании. Лишь на 117-й минуте состоялся первый удар аргентинцев в створ ворот в этом матче».

The New York Times

«Лионель Месси оказался в окружении. Десятки тысяч болельщиков смотрели на него с трибун, за ним наблюдали миллиарды людей по всему миру. И все же он выглядел очень одиноким. Когда закончился финал чемпионата мира, тренерская скамейка сборной Испании опустела. Запасные выбежали на поле, чтобы отпраздновать победу вместе с товарищами по команде. Месси остался один, поверженный. Ахиллесова пята аргентинцев. Как и во время игры, ему не давали пространства. Не успел прозвучать финальный свисток, как на Месси набросились, как на добычу. Аргентина не смогла забить после высокого прессинга у ворот. Оператор и фотограф запечатлели пустой взгляд. Удрученный Месси начал садиться. Он снял бутсы, которые Adidas сделал специально для него, – модель под названием Last Tango, – и, хотя вокруг MetLife стоял шум, для Месси музыка стихла. Его карьера на чемпионате мира, похоже, закончилась».

Фото.

Звездный финал: кто из знаменитостей побывал на игре Испании и Аргентины

Стиль жизни / Фото

The Washington Post

«Воскресный финал чемпионата мира прошел не так, как планировали аргентинцы. Испания не только лишила их второго подряд титула, одержав победу в дополнительное время со счетом 1:0, но и с самого начала и до конца подавляла соперника точностью передач. Испания владела мячом 68% времени и не позволила Аргентине ни разу пробить в створ. Красная карточка Энцо Фернандеса прямо перед дополнительным временем поставила действующего чемпиона в режим выживания. Икона аргентинского футбола Лионель Месси был полностью нейтрализован».

Der Spiegel

«Когда финал был проигран, Лионель Месси, 39 лет, сел на газон и вытянул ноги – он выглядел уставшим. На другой стороне футбольного поля лежала вторая звезда этого финала чемпионата мира – Ламин Ямаль. Ему всего 19 лет, а он уже стал чемпионом мира; Месси пришлось ждать этого титула до 35 лет. Лежа на спине, Ямаль улыбался небу. Оператор наклонился над ним и направил камеру. Застенчиво Ямаль прикрыл лицо. В этот момент он выглядел очень молодым.

Ямалю принадлежит будущее. А Месси? Он теперь – прошлое?»

Reuters

«Испанский полузащитник Рок Родри надеется, что молодые поколения смогут перенять его опыт преодоления трудностей после того, как он выиграл чемпионат мира в воскресенье и пополнил свою коллекцию главных игровых призов менее чем через два года после разрыва связок колена. 30-летний футболист был признан лучшим игроком турнира и присоединился к великим Францу Беккенбауэру, Герду Мюллеру и Зинедину Зидану в качестве единственного игрока, выигравшего чемпионат мира и Европы на международном уровне, Кубок европейских чемпионов/Лигу чемпионов со своим клубом и "Золотой мяч"».

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