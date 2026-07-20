Как иностранные СМИ оценили финал чемпионата мира по футболу

Как иностранные СМИ оценили финал чемпионата мира по футболуОсобое внимание зарубежная пресса уделила моральному состоянию Месси
Сборная Испании стала новым чемпионом мира по футболу, одержав победу над Аргентиной. Вингер испанцев Ферран Торрес забил первый и единственный гол в игре на 106-й минуте в дополнительное время. Матч был окончен со счетом 1:0. Испания во второй раз выиграла чемпионат мира по футболу.
Как оценили итог чемпионата в зарубежных СМИ – в материале «Ведомостей».
«Разочарованием стало то, что Том Круз, который представил обе команды финала прямо с поля, не покинул его, улетев или спрыгнув с мотоцикла. Даже в этом Дональд Трамп перехватил инициативу в финале «своего» чемпионата мира. Президент США наконец решил посетить один из 104 матчей, сыгранных в рамках самого продолжительного турнира в истории, и пролетел над полем на своем вертолете Marine One, когда трибуны уже были заполнены, а люди гадали, зачем летают эти машины. <…> Ласковые слова, похлопывания по спине, улыбки в адрес Джанни Инфантино в ложе во время финала стали отражением отношений, которые доминировали на этом чемпионате: Инфантино, угодливый до тошноты перед Трампом, и президент США, довольный тем, что находится в центре внимания на самом популярном событии в мире. <…> Инфантино попытался увести Трампа с подиума. Но президент США устроил самый настоящий «фотобомбинг». Трамп проигнорировал президента ФИФА и не сдвинулся с места. Он остался рядом с испанской командой, пока Родри поднимал Кубок, на самом желанном фото, которое делают раз в четыре года».
«Сердца многих готовы были выпрыгнуть из груди на стадионе в Нью-Джерси. Именно так чувствуют себя испанцы, которые плачут, смеются, обнимаются и парят в воздухе после того уникального действа, свидетелями которого они стали. Испания снова чемпион мира. Неповторимая, общая и чудесная мечта, воплотившаяся в 120 незабываемых минутах. <…>. Вся Испания сопровождала и подталкивала тот самый удар левой ногой Феррана, который принес Кубок мира».
«Финал – самый меланхоличный из матчей; и это никогда не обычная игра. Если бы это был обычный футбольный матч, у Испании не было бы проблем. Они – чемпионы Европы, они выбили фаворита Францию, их полузащита – сильнейшая в мире, и по ходу матча они выпустили новую, почти такую же сильную. Но напротив Испании была не просто другая команда. Перед ней была «банда индейцев», как назвал их главный тренер Лионель Скалони, имея в виду не столько коренных жителей, сколько уличных хулиганов. Так получился матч скорее нервный, чем красивый, при явном превосходстве Испании и чистом страдании для Аргентины. [Лионель] Месси, обессиленный, почти никогда не зажигался; было грустно видеть, как он беспомощно ходит по полю и лишь изредка вспыхивает, и только в отчаянной концовке; однако «Рохе» пришлось дожидаться дополнительного времени, чтобы сломить сопротивление. Заканчивается все слезами Лео: время вышло и для величайшего; но слеза, скатившаяся по его щеке, навсегда заставит нас любить его».
«Больно, прежде всего, потому что это, вероятно, был последний шанс Лионеля Месси сыграть на чемпионате мира. <...> Поэтому разрывается сердце, когда видишь его с разбитой душой, с потерянным взглядом, устремленным на аргентинскую трибуну, с глазами, полными слез, в то время как в нескольких метрах от него Испания поднимает трофей. И это заноза, которую будет трудно вытащить в ближайшее время. Потому что он был лидером этой команды на футбольном поле, а в финале оказался в плену той же растерянности, что и остальные: оторванным от игры, размытым, так и не сумевшим найти ключи к великолепной Испании Луиса де ла Фуэнте, заслуженно ставшей чемпионом мира – чемпионата, который вселял надежду в Аргентину до самого конца, но в итоге оказался в руках лучшей команды турнира».
«Спустя 16 лет после первого, в 2010 г., Испания выиграла свой второй чемпионат мира <...>. Надо признать, не самый грандиозный финал в истории. Напряженный, напряженный матч, завершившийся только в дополнительное время голом Феррана Торреса. Из-за травм двух их центральных защитников и удаления Энцо Фернандеса потребовалось бы чудо для людей Лайонела Скалони, которые удерживали титул. «Дибу» Мартинес добился многих из них, но безрезультатно ... нет второй короны для легенды Месси».
«Месси и Аргентина в целом провели слабый матч. Когда судья после 90 минут объявил о дополнительном времени, у Аргентины не было ни одного удара по воротам и всего лишь два касания мяча в штрафной площади Испании. Лишь на 117-й минуте состоялся первый удар аргентинцев в створ ворот в этом матче».
«Лионель Месси оказался в окружении. Десятки тысяч болельщиков смотрели на него с трибун, за ним наблюдали миллиарды людей по всему миру. И все же он выглядел очень одиноким. Когда закончился финал чемпионата мира, тренерская скамейка сборной Испании опустела. Запасные выбежали на поле, чтобы отпраздновать победу вместе с товарищами по команде. Месси остался один, поверженный. Ахиллесова пята аргентинцев. Как и во время игры, ему не давали пространства. Не успел прозвучать финальный свисток, как на Месси набросились, как на добычу. Аргентина не смогла забить после высокого прессинга у ворот. Оператор и фотограф запечатлели пустой взгляд. Удрученный Месси начал садиться. Он снял бутсы, которые Adidas сделал специально для него, – модель под названием Last Tango, – и, хотя вокруг MetLife стоял шум, для Месси музыка стихла. Его карьера на чемпионате мира, похоже, закончилась».
«Воскресный финал чемпионата мира прошел не так, как планировали аргентинцы. Испания не только лишила их второго подряд титула, одержав победу в дополнительное время со счетом 1:0, но и с самого начала и до конца подавляла соперника точностью передач. Испания владела мячом 68% времени и не позволила Аргентине ни разу пробить в створ. Красная карточка Энцо Фернандеса прямо перед дополнительным временем поставила действующего чемпиона в режим выживания. Икона аргентинского футбола Лионель Месси был полностью нейтрализован».
«Когда финал был проигран, Лионель Месси, 39 лет, сел на газон и вытянул ноги – он выглядел уставшим. На другой стороне футбольного поля лежала вторая звезда этого финала чемпионата мира – Ламин Ямаль. Ему всего 19 лет, а он уже стал чемпионом мира; Месси пришлось ждать этого титула до 35 лет. Лежа на спине, Ямаль улыбался небу. Оператор наклонился над ним и направил камеру. Застенчиво Ямаль прикрыл лицо. В этот момент он выглядел очень молодым.
Ямалю принадлежит будущее. А Месси? Он теперь – прошлое?»
«Испанский полузащитник Рок Родри надеется, что молодые поколения смогут перенять его опыт преодоления трудностей после того, как он выиграл чемпионат мира в воскресенье и пополнил свою коллекцию главных игровых призов менее чем через два года после разрыва связок колена. 30-летний футболист был признан лучшим игроком турнира и присоединился к великим Францу Беккенбауэру, Герду Мюллеру и Зинедину Зидану в качестве единственного игрока, выигравшего чемпионат мира и Европы на международном уровне, Кубок европейских чемпионов/Лигу чемпионов со своим клубом и "Золотой мяч"».