Rutube начнет продавать рекламные интеграции у крупных блогеров на платформе

Выручка ПАО «Газпром» от медиабизнеса в 2025 г. увеличилась на 6% и составила 173,2 млрд руб., следует из финансовой отчетности компании по МСФО. В то же время указанный сегмент показал убыток – 14,8 млрд руб., в сравнении с 2024 г. он сократился на 3%. Совокупная выручка Rutube по МСФО в отчете отдельно не указывается. Отчетность юрлица платформы – ООО «Руформ» – по РСБУ не раскрывается с 2021 г. Выручка Rutube от рекламы в 2025 г. превысила 2,2 млрд руб., писал ранее «Коммерсантъ».