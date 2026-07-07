Rutube начнет продавать рекламные интеграции у крупных блогеров на платформе
Rutube (входит в холдинг «Газпром-медиа»; ГПМ) в партнерстве с коммуникационным агентством Jami Lup начнет самостоятельно предлагать рекламные интеграции в контент крупных блогеров на видеосервисе, рассказал «Ведомостям» представитель цифровых активов ГПМ. Среди таких инфлюенсеров – Wylsacom, Ильдар Автоподбор, Настя Туман, Юлия Меньшова, Александр Соколовский, Ксения Дукалис и др. Соответствующую опцию Rutube планирует запустить осенью.
Сейчас отдельные интеграции у блогеров на Rutube продает крайне небольшое количество инфлюенс-агентств, часть участников рынка в целом не включает видеосервис в свои прайс-листы, рассказал «Ведомостям» собеседник на рекламном рынке. Новое направление Rutube упростит для рекламодателей запуск комплексных кампаний (в рамках пакетных предложений) и даст большую прозрачность закупок, отмечает представитель цифровых активов ГПМ: «Для авторов это станет дополнительной возможностью монетизировать свой контент».
Выручка ПАО «Газпром» от медиабизнеса в 2025 г. увеличилась на 6% и составила 173,2 млрд руб., следует из финансовой отчетности компании по МСФО. В то же время указанный сегмент показал убыток – 14,8 млрд руб., в сравнении с 2024 г. он сократился на 3%. Совокупная выручка Rutube по МСФО в отчете отдельно не указывается. Отчетность юрлица платформы – ООО «Руформ» – по РСБУ не раскрывается с 2021 г. Выручка Rutube от рекламы в 2025 г. превысила 2,2 млрд руб., писал ранее «Коммерсантъ».