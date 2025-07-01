Что изменится для россиян в июле

Что изменится для россиян в июлеБорьба с дропперами, социальные вклады и усиление контроля за мигрантами
В России с июля заработают новые меры борьбы с кибермошенничеством и разглашением банковской тайны. Льготные категории граждан смогут открывать социальные вклады и счета, а документы по административным делам можно будет подать в суд в электронном виде. «Ведомости» изучили эти и другие нововведения, которые вступят в силу в июле.
Льготники смогут открывать социальные счета и вклады
Получающие меры социальной поддержки россияне с 1 июля смогут открывать в банках социальные счета и социальные вклады. Клиент-льготник сможет иметь только один социальный банковский вклад на сумму не более 50 000 руб. и исключительно в рублях. Проценты будут ежемесячно перечисляться на указанный клиентом счет. Открыть социальный вклад можно на год с возможностью дальнейшего продления, если клиент сохраняет статус льготника. Размер процентной ставки будет равняться максимальной для вкладов физлиц в конкретном банке сроком до года включительно, за исключением открываемых социальных вкладов сроком до месяца.
Социальный счет также можно будет открыть лишь один, ставка для него составит не менее половины действующей ставки ЦБ, если сумма остатка меньше 50 000 руб. На остаток больше этой суммы проценты будут начисляться по ставке, установленной в договоре. Выплата процентов будет происходить ежемесячно путем перевода на социальный счет.
Требования о локализации персональных данных россиян ужесточат
С 1 июля вступает в силу закон, запрещающий сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение и извлечение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, расположенных за пределами территории России. В прежней редакции закона был акцент на обязанности оператора обеспечить вышеперечисленные действия по обработке персональных данных с использованием российских баз данных. Теперь акцент сделан на прямом запрете при сборе осуществлять эти действия с использованием баз данных, находящихся за пределами РФ.
Сроки на наследство участников спецоперации будут продлены
15 июля вступит в силу закон, продлевающий право граждан на наследство участника спецоперации, если извещение о гибели пришло в последние три месяца срока принятия наследства или позднее. Поправки обусловлены обращениями граждан в связи с тем, что документы о гибели военнослужащих поступали гораздо позднее дня смерти. Согласно действующему законодательству, наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня его открытия, а непосредственно время открытия наступает в момент смерти. Если наследники не объявляются, имущество становится выморочным и уходит в государственную собственность. Теперь наследство таких лиц будет открываться с даты составления записи акта гражданского состояния о смерти, если дата неизвестна либо отличается от даты составления таких документов более чем на три месяца.
Документы по административным делам можно будет подать в электронном виде
С 1 июля участники процессов по административным правонарушениям смогут подавать документы в суд в электронном виде, в том числе подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью. Прежде сделать это можно было только по почте или факсу. Отправить документы можно будет, в частности, через портал госуслуг и систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Кроме того, вводится вызов участников дела на судебные заседания и уведомления их о ходе процесса с помощью СМС и электронной почты.
В реестр сведений о населении включат данные о дактилоскопии мигрантов
С 1 июля в федеральный регистр сведений о населении включат информацию о прохождении иностранцами и лицами без гражданства дактилоскопической регистрации и фотографирования. Речь идет о тех, кто прибыл в Россию в трудовых целях, либо не для рабочей деятельности, но на срок свыше 90 дней.
Мигранты не смогут пользоваться связью без подтверждения личности
С 1 июля операторы мобильной связи больше не смогут оказывать услуги иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые не предоставили в салоне данные о подтверждении личности (IMEI и биометрия) и не расторгли лишние договоры на сим-карты (их должно быть не большее десяти). Сам закон, запрещающий заключать договор об услугах мобильной связи с иностранцами без подтверждения личности, вступил в силу с января, операторы должны были проверить ранее заключенные договоры и при необходимости их расторгнуть к 1 июля.
Сроки виз по программе по переселению соотечественников увеличат
С 21 июля сроки выдаваемых виз для участников государственной программы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников из-за рубежа будут увеличены с 3 до 12 месяцев. Срок действия визы может продлеваться на срок предоставления такого статуса. Авторы инициативы обращали внимание на то, что зачастую участники программы не успевали решить все вопросы, связанные с переездом, поэтому им приходилось выезжать из России и обращаться за новой визой в консульские учреждения РФ за рубежом.
Наказание для дропперов ужесточат
С 5 июля вступит в силу закон, который вводит уголовную ответственность для дропперов – лиц, участвующих в обналичивании и легализации криминальных доходов. Теперь за операции по легализации преступного дохода с применением электронных кошельков и пластиковых карт, а также за передачу электронных средств платежа третьим лицам за вознаграждение предусматривается до шести лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. Если же клиент банка из корыстных соображений передал свою карту или доступ к счету другому лицу или совершил операции по его указанию, то он может лишиться свободы на срок до трех лет и получить штраф до 300 000 руб.
Кроме того, с 5 июля ужесточается ответственность за незаконное получение и использование коммерческой, налоговой или банковской тайны. Теперь за деяния, совершенные по предварительному сговору, причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной заинтересованности, будут грозить принудительные работы до пяти лет или лишение свободы до пяти лет со штрафом до 5 млн руб. Прежде штраф ограничивался 1,5 млн руб.
Имущество подозреваемых в причастности к диверсиям будут замораживать
С 5 июля вступит в силу закон, согласно которому финансовые средства и имущество лиц и организаций, подозреваемых в причастности к диверсиям, могут быть заморожены. Закон позволяет межведомственной комиссии (МВК) по противодействию финансированию терроризма принимать решения о заморозке при наличии «достаточных оснований» для подозрения лиц и организаций в диверсионных действиях, в том числе их финансировании. Поправки были внесены в ст. 74 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Прежде можно было блокировать только имущество лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности, либо же их финансированию.
Лимит страхового возмещения по европротоколу удвоится
С 5 июля максимальный размер страхового возмещения по ОСАГО при оформлении документов о ДТП без сотрудников полиции будет увеличен с 100 000 до 200 000 руб. Это касается случаев, когда есть разногласия участников аварии об обстоятельствах причинения вреда, характера и перечня видимых повреждений.
Цифровой рубль включат в антиотмывочное законодательство
С 1 июля антиотмывочный контроль за операциями с цифровыми рублями будут проводить как коммерческие банки, так и ЦБ – оператор платформы цифрового рубля. Контроль будет разделен в зависимости от способа передачи распоряжений об операциях с цифровыми рублями: через банк или напрямую оператору платформы. Коммерческие банки продолжат выполнять свою текущую противолегализационную функцию – идентифицировать клиентов при открытии счетов в цифровых рублях, выявлять лиц, которым доступ на платформу должен быть ограничен, и др. Сам регулятор при этом предлагает перенести массовое внедрение цифрового рубля на сентябрь 2026 г.
Механизм заключения соглашений СЗПК будет усовершенствован
С 1 июля вступят в силу поправки в закон о порядке заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), которые в том числе закрепляют понятия основного объекта инвестиционного проекта и мер прямой государственной поддержки, а также уточняют требования к новому инвестиционному проекту. Теперь организация, реализующая инвестпроект, сможет изменять в СЗПК сроки его реализации или состав объектов при сохранении минимальных порогов капиталовложений и объемов возмещения затрат.