Что изменится для россиян в июле

С 5 июля вступит в силу закон, который вводит уголовную ответственность для дропперов – лиц, участвующих в обналичивании и легализации криминальных доходов. Теперь за операции по легализации преступного дохода с применением электронных кошельков и пластиковых карт, а также за передачу электронных средств платежа третьим лицам за вознаграждение предусматривается до шести лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. Если же клиент банка из корыстных соображений передал свою карту или доступ к счету другому лицу или совершил операции по его указанию, то он может лишиться свободы на срок до трех лет и получить штраф до 300 000 руб.