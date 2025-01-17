В Думе предложили продлить сроки на наследство участников спецоперации

В Думе предложили продлить сроки на наследство участников спецоперацииЗаконопроект призван решить проблему поздних извещений о гибели
В Госдуму внесен законопроект, который продлевает право граждан на наследство участника спецоперации, если извещение о гибели пришло в последние три месяца срока принятия наследства или позднее. Соответствующий документ опубликован в думской базе.
Инициаторами выступила группа депутатов «Единой России» и сенаторов во главе с первым заместителем руководителя фракции Дмитрием Вяткиным, главой думского комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом. Поправки предлагается внести в Гражданский кодекс РФ.
Согласно действующему законодательству, наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня его открытия, а непосредственно время открытия наступает в момент смерти гражданина. Если наследники не объявляются, имущество становится выморочным и уходит в государственную собственность.
Как пишут авторы в пояснительной записке, поводом для разработки законопроекта стали обращения граждан, которые жаловались на случаи, когда документы, извещающие о смерти участника спецоперации, приходят гораздо позднее дня смерти. Из-за этого граждане пропускают возможность претендовать на наследство.
Наследникам приходится обращаться в суды, так как это единственный способ вернуть право претендовать после истечения срока давности. Гражданам также необходимо указывать уважительную причину пропуска срока, чтобы вернуть выморочное имущество. Факт признания уважительной причины пропуска срока удостоверяется свидетельством нотариуса, который открыл наследственное дело. Для этого наследник должен обратиться к нотариусу в течение шести месяцев с даты выдачи документа о смерти такого человека или с даты вступления в силу решения суда об объявлении гражданина умершим.
При этом поправки не будут распространяться в случае спора между наследниками: «если есть спор о праве между наследниками, предлагаемый законопроектом порядок не может быть применен, а восстановление срока принятия наследства может быть осуществлено только в судебном порядке на основании ст. 1155 Гражданского кодекса».
Госдума уже принимала законы, так или иначе упрощающие порядок наследования в связи с гибелью участников спецоперации. Закон от 14 апреля 2023 г. сокращал сроки, в которые бойцы могут быть признаны безвестно отсутствующими или объявлены умершими. Военнослужащий или иной участник спецоперации может быть признан безвестно отсутствующим, если в течение шести месяцев нет сведений о месте его пребывания, в том числе такие сведения не предоставлены семье гражданина командиром воинской части.
Если человек признан судом безвестно отсутствующим и прошло три месяца, то гражданин по заявлению заинтересованных лиц может быть объявлен умершим. Участник спецоперации может быть объявлен умершим, если пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью, и в течение полугода в месте жительства гражданина нет сведений о месте его пребывания. Родственники погибших участников спецоперации освобождаются от уплаты госпошлин при оформлении доверенностей и некоторых других документов.
Пропуск срока вступления в наследство по уважительным причинам происходит нечасто, но в этом случае наследники обычно защищают свои права в суде, подтверждает управляющий партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров. Он отметил, что проблема, поднятая в законопроекте, не носит массового характера и чаще всего касается родственников, которые могли не поддерживать тесного контакта с умершим.
«Возможно, законодатель предусмотрит ряд уважительных причин, при которых обращение в суд не понадобится и все вопросы можно будет разрешить непосредственно у нотариуса», – утверждает эксперт.
По его словам, если речь пойдет об урегулировании ситуаций, связанных только с уважительными причинами пропуска срока, то с высокой вероятностью такой законопроект будет принят. Высоко оценивает шансы принятия поправок и управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. Эксперт заявляет, что реальность военных действий и трудности, которые сопровождают наследование имущества погибших военнослужащих, вынуждают законодателя делать определенные исключения из общих правил.
«К примеру, действующая редакция ГК РФ уже предусматривает, что завещания военнослужащих могут быть удостоверены командирами воинских частей. И такие завещания по своей форме приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям», – говорит Галанцев, отмечая, что подобные исключения и особенности «в целом привычны» российскому наследственному праву.
Он также утверждает, что, вероятно, обращений со стороны граждан к законодателям было много, так как в ином случае необходимость в инициировании новых норм не назрела бы.