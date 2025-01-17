В Думе предложили продлить сроки на наследство участников спецоперации

Госдума уже принимала законы, так или иначе упрощающие порядок наследования в связи с гибелью участников спецоперации. Закон от 14 апреля 2023 г. сокращал сроки, в которые бойцы могут быть признаны безвестно отсутствующими или объявлены умершими. Военнослужащий или иной участник спецоперации может быть признан безвестно отсутствующим, если в течение шести месяцев нет сведений о месте его пребывания, в том числе такие сведения не предоставлены семье гражданина командиром воинской части.