В России хотят установить новые госпошлины для мигрантов

Выдача или переоформление патента обойдется иностранцу в 4200 руб. Сейчас для трудоустройства в России мигрантам требуется разрешение на работу (для въехавших по визе) или патент (для безвизовых). В первом случае уже введена пошлина, во втором – еще нет, хотя по сути речь об аналогичном документе. Отмечается также, что его оформление можно сопоставить с получением юридических бумаг для россиян, а такие документы, как правило, платные. Предлагается также увеличить госпошлину за регистрацию иностранцев по месту жительства – с 420 руб. до 1000 руб.