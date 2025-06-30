В России хотят установить новые госпошлины для мигрантов
Власти намерены изменить систему сборов для иностранных граждан. Для мигрантов предлагается ввести семь дополнительных государственных пошлин, сообщают «Известия» со ссылкой на законопроект Минфина.
Вопрос будет обсуждаться 30 июня на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности. По данным издания, документ уже получил одобрение от соответствующих ведомств.
Поправки предполагают, что с осени за постановку на учет по месту пребывания иностранцы будут платить 500 руб. Сейчас эта процедура бесплатна как для россиян, так и для приезжих. Кроме того, предлагается ввести пошлину за продление сроков пребывания: 1000 руб. – за временное пребывание и 4200 руб. – за разрешение на работу.
Также вводятся сборы за выдачу дубликатов ряда документов для иностранцев и внесение изменений в них. Речь о разрешениях на работу как для мигрантов, так и для работодателей, привлекающих их (если они берут на себя эти расходы), а также патентах. За копию документа или корректировку данных нужно будет заплатить 2100 руб.
Выдача или переоформление патента обойдется иностранцу в 4200 руб. Сейчас для трудоустройства в России мигрантам требуется разрешение на работу (для въехавших по визе) или патент (для безвизовых). В первом случае уже введена пошлина, во втором – еще нет, хотя по сути речь об аналогичном документе. Отмечается также, что его оформление можно сопоставить с получением юридических бумаг для россиян, а такие документы, как правило, платные. Предлагается также увеличить госпошлину за регистрацию иностранцев по месту жительства – с 420 руб. до 1000 руб.
С 1 июля от мигрантов будет требоваться подтверждение личности в салоне связи, предоставление IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования) и биометрии, а также расторжение лишних договоров, если количество сим-карт превышает 10 разрешенных законодательством РФ. Лишь в этом случае операторы смогут оказывать услуги связи иностранцу. Помимо этого, сведения о прохождении дактилоскопии прибывших в Россию лиц без гражданства и иностранцев на срок более 90 дней будут вноситься в федеральный регистр сведений о населении.