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Володин напомнил о вступающих в силу с 1 июля законах

Ведомости

В июле 2025 г. в силу вступают законы, направленные на повышение уровня безопасности граждан в рамках действий кибермошенников, увеличение контроля за иностранными гражданами, дополнительное регулирование банковской деятельности и др., сообщил в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

С 1 июля мигрантам будет необходимо подтвердить личность в салоне связи, предоставить IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования) и биометрию, а также расторгнуть лишние договоры, если количество сим-карт превышает 10 разрешенных законодательством РФ. Только тогда операторы смогут оказывать иностранному гражданину услуги связи. Кроме того, данные о прохождении дактилоскопии прибывших в Россию лиц без гражданства и граждан других государств на срок более 90 дней будут вноситься в федеральный регистр сведений о населении.

Та же дата установлена для изменений в законодательстве в банковской сфере. Системообразующие для этой области банки РФ будут открывать счета и вклады по льготным ставкам для тех, кто получает соцподдержку. Гражданам доступен каждый из этих финансовых инструментов по одному разу. Размер вклада не должен превышать 50 000 руб. С 5 июля уголовная ответственность за незаконное получение и разглашение банковской, налоговой или коммерческой тайны будет достигать лишения свободы до пяти лет со штрафом до 5 млн руб.

С 5 июля также вводится наказание до трех лет лишения свободы для тех, кто передал свою карту или доступ к счету другому лицу в рамках мошеннических схем. До 6 лет лишения свободы и штраф возможны для лиц, которые получили доступ в корыстных целях.

Помимо этих инициатив, с 5 июля максимальная сумма возмещения по ОСАГО при составлении европротокола (без участия сотрудников ДПС) увеличится со 100 000 руб. до 200 000 руб. При этом будет необходима фотофиксация повреждений автомобилей. С 28 июля ответственность будут нести не только лица, которые незаконно использовали знаки охраны «наименования места происхождения товара», но и те, кто сделал это в отношении «географического указания».

Володин напомнил о законе, который уже вступил в силу (с 24 июня). В соответствии с ним иноагенты за пределами России, нарушившие законодательство относительно их статуса, могут быть заочно привлечены к ответственности.

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