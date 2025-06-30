Володин напомнил о вступающих в силу с 1 июля законах

Та же дата установлена для изменений в законодательстве в банковской сфере. Системообразующие для этой области банки РФ будут открывать счета и вклады по льготным ставкам для тех, кто получает соцподдержку. Гражданам доступен каждый из этих финансовых инструментов по одному разу. Размер вклада не должен превышать 50 000 руб. С 5 июля уголовная ответственность за незаконное получение и разглашение банковской, налоговой или коммерческой тайны будет достигать лишения свободы до пяти лет со штрафом до 5 млн руб.