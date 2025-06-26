Совбез: более 40% трудовых мигрантов предпочитают шариат светским законам

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 26 июня в своем Telegram-канале выступил за переход от патентной системы к организованному набору иностранных работников для строительных объектов. По мнению главы региона, трудовых мигрантов следует привлекать через целевой набор в конкретных странах с последующим направлением на стройки по четким контрактам. Такой подход, считает Дрозденко, обеспечит возвращение работников по завершении контракта и исключит возможность приезда их родственников.