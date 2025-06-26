Совбез: более 40% трудовых мигрантов предпочитают шариат светским законам
Среди трудовых мигрантов, приехавших в РФ, 43,5% ставят шариат выше светских законов. Об этом рассказал заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в интервью «Российской газете».
Он уточнил, что, по данным исследования, 24% опрошенных готовы принимать участие в протестах, чтобы отстаивать право жить в России по религиозным нормам, 15,3% готовы принимать участие в незаконных политических акциях.
По мнению Кокова, в результате создаются предпосылки к формированию этнических анклавов, не желающих ассимилироваться в российское общество.
10 июня в Госдуму поступил на рассмотрение законопроект о праве регионов устанавливать правила проживания мигрантов. Законопроект направлен на изменение федеральных законов о миграционном учете и правовом положении иностранных граждан. Авторы предлагают, например, разрешить ограничивать число мигрантов в одной квартире или вводить требования к знанию русского языка. Законопроект также призван решить проблемы перегрузки инфраструктуры и предотвратить формирование этнических анклавов, где иностранцы игнорируют местные законы и нормы.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 26 июня в своем Telegram-канале выступил за переход от патентной системы к организованному набору иностранных работников для строительных объектов. По мнению главы региона, трудовых мигрантов следует привлекать через целевой набор в конкретных странах с последующим направлением на стройки по четким контрактам. Такой подход, считает Дрозденко, обеспечит возвращение работников по завершении контракта и исключит возможность приезда их родственников.