В Госдуму внесли проект о праве регионов контролировать проживание мигрантов
В ГД поступил на рассмотрение законопроект о праве регионов устанавливать правила проживания мигрантов. Его внесли депутаты фракции «Новые люди» во главе с лидером партии Алексеем Нечаевым.
Законопроект направлен на изменение федеральных законов о миграционном учете и правовом положении иностранных граждан. Авторы предлагают, например, разрешить ограничивать число мигрантов в одной квартире или вводить требования к знанию русского языка. По их данным, сейчас крупные города сталкиваются с проблемой перенаселенных квартир, где иностранцы живут в антисанитарных условиях, создавая «мигрантские гетто». Это приводит к конфликтам с местным населением и росту преступности.
В пояснительной записке отмечается, что регионы смогут устанавливать нормативы жилплощади на одного человека при регистрации мигрантов. Также субъекты получат право вводить дополнительные требования для получения разрешения на временное проживание, учитывая местные особенности.
Законопроект также призван решить проблемы перегрузки инфраструктуры и предотвратить формирование этнических анклавов, где иностранцы игнорируют местные законы и нормы.
«Возможность установления требований к иностранным гражданам для получения разрешения на временное проживание на уровне субъекта Российской Федерации позволит учитывать региональные особенности, защищать интересы коренных граждан и одновременно создавать понятные и прозрачные условия пребывания для самих мигрантов», – поясняется в документе.
9 июня сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект о передаче данных о детях мигрантов в МВД. Речь идет о персональных данных ребенка и его родителей, результатов тестирования перед поступлением в школу и другие сведения. Спикер парламента Вячеслав Володин отмечал, что проект позволит сделать процесс проверки законности нахождения детей иностранных граждан, в том числе не поступивших в школы, в России.