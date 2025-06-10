В Госдуму внесли проект о праве регионов контролировать проживание мигрантов

Законопроект направлен на изменение федеральных законов о миграционном учете и правовом положении иностранных граждан. Авторы предлагают, например, разрешить ограничивать число мигрантов в одной квартире или вводить требования к знанию русского языка. По их данным, сейчас крупные города сталкиваются с проблемой перенаселенных квартир, где иностранцы живут в антисанитарных условиях, создавая «мигрантские гетто». Это приводит к конфликтам с местным населением и росту преступности.