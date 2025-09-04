Газета
Подтверждение возраста по биометрии на кассах самообслуживания появится осенью

В России осенью 2025 г. планируется внедрить возможность подтверждения возраста с помощью биометрии на кассах самообслуживания в магазинах. Об этом в рамках Восточного экономического форума сообщил генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.

«У нас на эту осень запланированы первый опытный запуск и эксплуатация [подтверждения возраста по биометрии] на кассах самообслуживания», – сказал он (цитата по ТАСС).

Как поясняет ТАСС, сервис будет использоваться для покупки любых товаров с возрастными ограничениями. Пилотный проект стартует в Москве в торговых точках одной из крупных сетей. Целью внедрения такой технологии стало освобождение сотрудников торговых залов от проверки документов и сокращение времени обслуживания покупателей. При этом у покупателей будет выбор, каким способом подтверждать возраст.

3 сентября стало известно, что с 1 июля 2026 г. граждане РФ смогут осуществлять дистанционную регистрацию прав на недвижимость с использованием Единой биометрической системы (ЕБС). Отмечается, что основным условием для проведения данной процедуры станет обязательная идентификация личности владельца через ЕБС. В то же время специальная отметка, подтверждающая возможность подачи документов в электронном виде, больше не потребуется.

