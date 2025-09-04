Подтверждение возраста по биометрии на кассах самообслуживания появится осенью

Как поясняет ТАСС, сервис будет использоваться для покупки любых товаров с возрастными ограничениями. Пилотный проект стартует в Москве в торговых точках одной из крупных сетей. Целью внедрения такой технологии стало освобождение сотрудников торговых залов от проверки документов и сокращение времени обслуживания покупателей. При этом у покупателей будет выбор, каким способом подтверждать возраст.