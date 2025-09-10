Пользователи VK получили возможность авторизации через Max
Зарегистрированные в национальном мессенджере Max пользователи могут авторизоваться через него в приложениях «В контакте» и «VK Видео» вместо отправки SMS, сообщила компания.
Представители команды мессенджера объяснили, что для входа в сервисы VK необходимо ввести логин и принять предложение о переходе в Max. Затем откроется чат с ботом «Коды подтверждения», где можно подтвердить вход. При действии двухфакторной аутентификации нужно будет ввести только дополнительный пароль.
За несколько часов, отметили в компании, в приложениях VK уже авторизировались через национальный мессенджер более 200 000 человек.
По состоянию на конец августа – начало сентября 2025 г. число пользователей мессенджера Мax достигло свыше 30 млн человек. Кроме того, количество звонков с помощью мессенджера увеличилось до 8 млн ежедневно, что в десятки раз больше показателей за июль. Пользователи также отправили более 1 млрд сообщений в Max с момента его запуска.