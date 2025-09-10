Пользователи VK получили возможность авторизации через Max

По состоянию на конец августа – начало сентября 2025 г. число пользователей мессенджера Мax достигло свыше 30 млн человек. Кроме того, количество звонков с помощью мессенджера увеличилось до 8 млн ежедневно, что в десятки раз больше показателей за июль. Пользователи также отправили более 1 млрд сообщений в Max с момента его запуска.