В Max зарегистрировались 30 млн пользователей

25 августа Мax завершил интеграцию с электронной подписью «Госключ». Теперь клиенты банков, мобильных операторов и других организаций смогут подписывать документы, направленные в мессенджер. В частности, можно будет оформить согласие на обработку персональных данных, договоры на оказание услуг или дополнительные соглашения. Первые компании получат возможность подключиться к сервису в мессенджере уже в 2025 г.