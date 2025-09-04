Газета
В Max зарегистрировались 30 млн пользователей

По состоянию на конец августа – начало сентября 2025 г. число пользователей мессенджера Мax превысило 30 млн человек. Об этом сообщили представители компании.

Количество звонков в Мax превысило 8 млн в день, что в десятки раз больше показателей за июль. В то же время количество сообщений пользователей с момента запуска мессенджера превысило 1 млрд.

С 1 сентября Max стал обязательным для предустановки на все смартфоны и планшеты, продаваемые в России. Новая платформа заменит «VK мессенджер», который входил в перечень обязательных с 2023 г.

25 августа Мax завершил интеграцию с электронной подписью «Госключ». Теперь клиенты банков, мобильных операторов и других организаций смогут подписывать документы, направленные в мессенджер. В частности, можно будет оформить согласие на обработку персональных данных, договоры на оказание услуг или дополнительные соглашения. Первые компании получат возможность подключиться к сервису в мессенджере уже в 2025 г.

