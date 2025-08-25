Мax завершил интеграцию с электронной подписью «Госключ»
Технология мобильной электронной подписи «Госключ» теперь встроена в национальный мессенджер Max. Теперь клиенты банков, мобильных операторов и других организаций смогут подписывать документы, направленные в мессенджер, говорится в сообщении компании.
В частности, прямо в телефоне можно будет оформить согласие на обработку персональных данных, договоры на оказание услуг или дополнительные соглашения. Первые компании получат возможность подключиться к сервису в мессенджере уже в 2025 г.
Процесс подписания организован следующим образом: компания направляет клиенту договор в мессенджере, вместе с файлом приходит ссылка для бесшовного перехода в сервис «Госключ», где пользователь подписывает документ электронной подписью, заранее оформив сертификат, если делает это в первый раз. Пользователь подтверждает действия в «Госключе», после чего возвращается в мессенджер, где может скачать или переслать подписанный документ с электронной подписью.
В Max подчеркнули, что подписание в «Госключе» гарантирует безопасность сделки. Все события, связанные с подписанием документов в «Госключе», отображаются в личном кабинете пользователя на сайте госуслуг.