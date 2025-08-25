Мax завершил интеграцию с электронной подписью «Госключ»

Процесс подписания организован следующим образом: компания направляет клиенту договор в мессенджере, вместе с файлом приходит ссылка для бесшовного перехода в сервис «Госключ», где пользователь подписывает документ электронной подписью, заранее оформив сертификат, если делает это в первый раз. Пользователь подтверждает действия в «Госключе», после чего возвращается в мессенджер, где может скачать или переслать подписанный документ с электронной подписью.