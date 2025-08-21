Max будут устанавливать на все продаваемые в России гаджеты

В министерстве уточнили, что одноразовый код через Max можно использовать как дополнительный фактор защиты аккаунта. При этом смена пароля и восстановление доступа будут по-прежнему возможны только через СМС-сообщение. Подключить услугу можно через баннер на сайте «Госуслуги», позже функция появится и в мобильной версии портала.