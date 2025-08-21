Max будут устанавливать на все продаваемые в России гаджеты
С 1 сентября мессенджер Max станет обязательным для предустановки на все смартфоны и планшеты, продаваемые в России. Об этом сообщили в правительстве.
Новая платформа заменит «VK Мессенджер», который входил в перечень обязательных программ с 2023 г.
Кроме того, с 1 января 2026 г. в перечень обязательных для предустановки программ на телевизоры с функцией Smart TV добавят «Лайм HD TV».
20 августа Минцифры сообщило о запуске в Max сервиса для получения одноразового кода на «Госуслугах». По данным ведомства, функция предназначена для защиты от мошенников. Перед выдачей кода чат-бот задает уточняющие вопросы и при выявлении подозрительных ответов блокирует выдачу. Сейчас сервис работает в тестовом режиме, в дальнейшем им смогут воспользоваться все пользователи «Госуслуг».
В министерстве уточнили, что одноразовый код через Max можно использовать как дополнительный фактор защиты аккаунта. При этом смена пароля и восстановление доступа будут по-прежнему возможны только через СМС-сообщение. Подключить услугу можно через баннер на сайте «Госуслуги», позже функция появится и в мобильной версии портала.