Минцифры сообщило о возможности получить одноразовый код на «Госуслуги» в Max
Одноразовый код для входа в аккаунт «Госуслуг» теперь можно получить через мессенджер Max, сообщило Минцифры России в своем Telegram-канале.
Такой способ, по данным ведомства, защищает от мошенников. Перед его получением чат-бот задаст вопросы, которые помогут выявить злоумышленника. Если ответы на вопросы вызовут подозрение, бот предупредит об опасности и код не выдаст.
Пока сервис доступен в тестовом режиме, рассказали в ведомстве. Скоро его смогут подключить все пользователи «Госуслуг». В Минцифры предупредили, что через Max можно получить код для второго фактора защиты аккаунта. Для смены пароля и восстановления доступа к учетной записи будет использоваться только СМС-сообщение.
Подключить одноразовый код в Мах можно через специальный баннер на сайте «Госуслуги» с предложением. Позже доступ появится и в мобильной версии портала.
19 августа в Max сообщили, что с момента запуска мессенджера зарегистрировалось 18 млн пользователей. Наиболее активно регистрируются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара, Екатеринбурга и Казани. Согласно данным мессенджера, 73% зарегистрированных пользователей используют мобильную операционную систему Android, 26% – iOS, а 1% – версии для ПК. С момента запуска Max пользователи отправили более 200 млн сообщений и совершили около 30 млн звонков, включая групповые видеозвонки.