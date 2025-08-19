Max заявил о регистрации 18 млн пользователей
С момента запуска Max в мессенджере зарегистрировалось 18 млн пользователей. Наиболее активно регистрируются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара, Екатеринбурга и Казани. Об этом сообщили в Max.
Согласно данным мессенджера, 73% зарегистрированных пользователей используют мобильную операционную систему Android, 26% – iOS, а 1% – версии для ПК.
С момента запуска Max пользователи отправили более 200 млн сообщений и совершили около 30 млн звонков, включая групповые видеозвонки. Средняя продолжительность голосового вызова составила восемь минут, а группового звонка – почти 47,5 минуты. Количество групповых чатов в то же время превысило 700 000.
Мессенджер 14 июля начал тестирование каналов. В нем участвуют более 300 авторов, включая блогеров, СМИ, знаменитостей, инфлюенсеров и государственные учреждения. Общее количество подписчиков каналов сейчас превышает 2 млн пользователей.
18 июля в Минпросвещения сообщили о завершении интеграции платформы «Сферум» в мессенджер Max. Образовательное пространство будет запущено с нового учебного года.