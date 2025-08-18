Минпросвещения заявило о завершении интеграции «Сферума» в мессенджер Max
Платформа «Сферум» при поддержке Минпросвещения РФ завершила все интеграционные процессы в мессенджер Max. Образовательное пространство будет запущено с нового учебного года. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
В мессенджере будут реализованы основные коммуникационные функции «Сферума», а также интеграция с электронными дневниками, интерактивная доска, сервисы «Сбор файлов», «Помощник ученика», «Помощник Рособрнадзора» и чат-бот программы пушкинская карта. Кроме того, педагогам будет доступен расширенный функционал и их собственный знак отличия – академическая шапочка.
Особое внимание при интеграции платформы в мессенджер было уделено вопросам безопасности, говорится в сообщении. В частности, в «Сферуме» предусмотрена возможность настройки безопасного режима и установки параметров приватности.
Среди новых функций платформы – единый доступ к образовательным сервисам и учебным материалам через ФГИС «Моя школа», а также приложение «Госуслуги Моя школа». Оно предоставляет информацию об оценках, расписании и домашних заданиях. Дополнительно пользователи смогут обмениваться и подписывать важные школьные документы, такие как справки для экскурсий или подтверждения отсутствия на уроках.
В Минпросвещения рассказали, что запуск «Сферума» в национальном мессенджере будет осуществляться поэтапно. С 25 августа образовательное пространство станет доступно для пользователей первых шести пилотных регионов, включая республики Татарстан, Алтай и Марий Эл, Владимирскую и Тверскую области, а также Ханты-Мансийский автономный округ. С 15 сентября «Сферум» в Max постепенно откроется для остальных регионов России.
14 августа в Минпросвещения сообщили, что ведомство запустило в мессенджере Мax чат-бот, куда педагоги смогут направить свои предложения министру просвещения Сергею Кравцову. В сообщении говорилось, что все поступившие сообщения передадут в ведомство. Инициативы аккумулируют и структурируют по тематикам. В Минпросвещения отметили, что обсуждение тем, направленных через чат-бот, запланировано в рамках специальной сессии на Форуме классных руководителей. Он пройдет с 1 по 3 октября в Москве.