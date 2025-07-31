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Что известно о мессенджере Max

Его предустановка на смартфоны может стать обязательной с 1 сентября
Михаил Спиридонов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Предустановка на все новые мобильные телефоны в России мессенджера Max, получившего статус национального, станет обязательной с 1 сентября, рассказал «РИА Новости» юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Пока сервис находится в стадии бета-тестирования, однако его аудитория уже превышает 2 млн пользователей. В Max появляются официальные каналы органов власти, а чиновники в регионах переводят в него всю внутреннюю переписку. Что известно о новом мессенджере – в справке «Ведомостей».

Планы и запуск

25 марта 2025 г. «Ведомости» узнали, что VK собирается запустить бета-версию цифровой платформы Max, прототипом которой стало китайское многофункциональное приложение WeChat. Уже на следующий день приложение появилось в AppStore, RuStore и GooglePlay. К 30 июня аудитория мессенджера превысила 1 млн пользователей, а к 9 июля – 2 млн. Пока сервис продолжает работать в тестовом режиме.

Регистрация и функционал

Max доступен на iOS, Android, macOS и Windows. Его можно скачать в виде приложения или использовать веб-версию. Для регистрации необходим российский или белорусский номер телефона.

Пользователи могут отправлять сообщения в личные и групповые чаты, общаться по видео- и аудиосвязи, делиться фото, видео, документами и голосовыми сообщениями. С 14 июля в мессенджере началось тестирование каналов. Платформа предоставляет возможность интеграции ботов: там уже работают сервисы Альфа-банка, ВТБ, Ozon и YClients, а также нейросеть «Сбера» Gigachat.

Безопасность

Вся инфраструктура платформы располагается на территории России. По данным Роскачества, чаты в Max защищены сквозным шифрованием. С 1 июля мессенджер присоединился к программе по поиску уязвимостей Bug Bounty, максимальное вознаграждение за находку составляет 5 млн руб. 28 июля было объявлено, что VK совместно со Сбером начали внедрение в Max антифрод-технологий для обеспечения надежной защиты пользователей от мошенничества.

Национальный мессенджер

10 июня Госдума приняла закон о создании многофункционального сервиса обмена информацией – так называемого национального мессенджера. Согласно документу, такой сервис должен предоставить возможность безопасного виртуального общения граждан, государственных и муниципальных органов власти. С его помощью будет реализована передача сведений из «Госуслуг» и других государственных информационных систем. Кроме того, сервис позволит удостоверять личность при помощи цифрового ID.

12 июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому организацией, обеспечивающей работу и развитие национального мессенджера, стала «Коммуникационная платформа», владеющая Max. 

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, инициативу по созданию национального мессенджера поддерживают 64% россиян.

Продвижение

17 июня мэры Краснодара и Новосибирска анонсировали перевод в Max всей внутренней служебной переписки. 28 июля аналогичное поручение дал губернатор Кемеровской области. На следующий день также поступил глава Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).

29 июля Генпрокуратура создала в Max официальный канал. 30 июля к ней присоединились МЧС и Совет Федерации. Власти Санкт-Петербурга первыми интегрировали в новый мессенджер аккаунты городских служб 112 и 122.

По инициативе Минпросвещения в начале нового учебного года в шести регионах – ХМАО, республиках Алтай, Марий Эл, Татарстан, а также в Тверской и Владимирской областях – в мессенджер Max будут перенесены учебные чаты, работающие на базе образовательной платформы «Сферум».

Помимо этого, мобильные операторы стали предоставлять спецпредложения пользователям мессенджера Max.

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