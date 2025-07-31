Что известно о мессенджере Max

Предустановка на все новые мобильные телефоны в России мессенджера Max, получившего статус национального, станет обязательной с 1 сентября, рассказал «РИА Новости» юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Пока сервис находится в стадии бета-тестирования, однако его аудитория уже превышает 2 млн пользователей. В Max появляются официальные каналы органов власти, а чиновники в регионах переводят в него всю внутреннюю переписку. Что известно о новом мессенджере – в справке «Ведомостей».