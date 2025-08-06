Мобильные операторы вводят преференции пользователям мессенджера Max

Высока вероятность того, что постепенно Max могут внести в перечень социально значимых сайтов наряду с «Госуслугами» и соцсетью «В контакте», доступ к которым операторы должны обеспечивать при нулевом балансе на счете, считают Галушко и Кусков. Безлимитный трафик и доступ при нулевом балансе особенно привлекательны для малообеспеченных групп и регионов с нестабильной связью, считает Бедеров. Впрочем, тактика бесплатного доступа и безлимитов может привлечь 15–20 млн пользователей (на текущий момент в отечественном магазине приложений RuStore у Max 2 млн скачиваний. – «Ведомости»), но массовый переход на Max потребует улучшения технической базы мессенджера, обращает внимание эксперт. Он работает только на Android 10+ и iOS 15+, исключая 30–40% старых устройств в России. Кроме того, у него нет сквозного шифрования по умолчанию, добавляет Бедеров. И скорее всего, рост пользовательской базы будет возможен только за счет предустановки и миграции госсектора в 2025–2026 гг., запуска сетевого эффекта, например, через «Госуслуги», и решения проблем с доверием к конфиденциальности.