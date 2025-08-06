Мобильные операторы вводят преференции пользователям мессенджера Max

Мобильные операторы вводят преференции пользователям мессенджера MaxТелекомкомпании предоставляют спецпредложения в инициативном порядке
Абоненты операторов «Миранда» и «Миртелеком», работающих в Крыму, Севастополе и новых регионах, смогут пользоваться национальным мессенджером Max с нулевым балансом на счете. Сообщения об этом появились в Telegram-каналах «Миранды» и министерства цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Запорожской области в начале августа. Чуть ранее, в середине июля, федеральный мобильный оператор T2 запустил безлимит на Max, сообщала телекомкомпания.
«Предоставление абонентам «Миранды» и «Миртелекома» (дочерняя компания «Миранды», которая оказывает услуги связи в Херсонской и Запорожской областях) возможности пользоваться мессенджером Max при нулевом балансе является инициативой ГК «Миранда-медиа», – уточнил «Ведомостям» представитель «Миранды». – Наши абоненты могут пользоваться Max на постоянной основе на мобильных сетях в Крыму, Севастополе, Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях».
Т2 сделала Max доступным без ограничений по интернет‑трафику для абонентов тарифов «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Везде онлайн», Black, Premium и др., говорится в сообщении оператора. Клиенты могут пользоваться мессенджером без расхода основного пакета интернета и без дополнительных платежей. «Запуск безлимита на Max обусловлен повышенным интересом аудитории к новому мессенджеру и его растущей ролью, – пояснил «Ведомостям» представитель T2. – Безлимит к мессенджеру не ограничен по времени, действует на всей территории РФ и доступен всем пользователям, у которых активны популярные пакетные тарифы».
Первый значимый прирост аудитории в Max пришелся на период с 4 на 5 июня – количество пользователей увеличилось впятеро за сутки, следовало из сообщения T2 в середине июля. Тогда количество пользователей Max в 10 раз превышало майские значения, из чего телекомкомпания делала вывод, что «значительная часть новой аудитории осталась с сервисом».
С 1 июня 2025 г. чиновникам, сотрудникам банков и целого ряда других организаций запрещено использовать зарубежные мессенджеры для общения с гражданами: эта мера была принята в рамках закона о борьбе с телефонным и кибермошенничеством. Закон о национальном мессенджере был принят 10 июня Госдумой. Премьер-министр Михаил Мишустин 12 июля своим распоряжением определил, что делать такой сервис будет ООО «Коммуникационная платформа», которое обладает исключительным правом на программу «Цифровая платформа Max» – дочернее предприятие холдинга VK.
«Сейчас возможность пользоваться мессенджером Мах при нулевом балансе или безлимитно обеспечивается по инициативе некоторых операторов на добровольной основе, – сказал «Ведомостям» представитель Минцифры. – Это распространенная рыночная практика в отношении мессенджеров». При этом собеседник отметил, что о планах добавления мессенджера Max в перечень социально значимых ему ничего не известно. На текущий момент в перечень социально значимых ресурсов, доступ к которым операторы должны обеспечивать при нулевом балансе на счете абонента, входят «Госуслуги» и соцсеть «В контакте».
Почему так?
Введение преференций для использования мессенджера очевидно, поскольку есть воля к переходу на него, полагает президент Ассоциации малых операторов связи регионов Дмитрий Галушко. Таким образом операторы в инициативном порядке стимулируют абонентов переходить в Max, что должно сделать его максимально интересным для массового потребителя, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. К тому же в новых регионах, Крыму и Севастополе мессенджер может быть даже больше популярен, чем в других субъектах, поскольку в Max сосредоточены банковский и государственные сервисы, добавляет он.
Max в каждый дом
Операторы заранее создают альтернативный канал коммуникации для абонентов, чтобы избежать коллапса связи в случае внезапных ограничений у других мессенджеров (представители властей такую возможность еще не подтверждали), считает директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. Пока Max остается «запасным вариантом», но его роль будет расти пропорционально законодательному давлению на иностранные платформы, предполагает он. А бесплатный доступ при нулевом балансе и безлимитный трафик делают Max «аварийным каналом» связи. Это особенно актуально для кризисных регионов (Крым, Донбасс), где стабильность связи критична, подчеркивает эксперт.
Представитель Max сообщил «Ведомостям», что отдельно аудитория сервиса в Крыму, Севастополе, а также ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не подсчитывалась.
Вектор очевиден: создание комфортных условий для продвижения платформы за счет максимальной доступности, интеграции в тарифы и снижения барьеров входа, чтобы стать по-настоящему федеральным мессенджером, рассуждает заместитель исполнительного директора ЦК НТИ по большим данным МГУ Гарник Арутюнян. Но полностью заменить привычные ресурсы у Max вряд ли получится, разделяет позицию Галушко Кусков.
Высока вероятность того, что постепенно Max могут внести в перечень социально значимых сайтов наряду с «Госуслугами» и соцсетью «В контакте», доступ к которым операторы должны обеспечивать при нулевом балансе на счете, считают Галушко и Кусков. Безлимитный трафик и доступ при нулевом балансе особенно привлекательны для малообеспеченных групп и регионов с нестабильной связью, считает Бедеров. Впрочем, тактика бесплатного доступа и безлимитов может привлечь 15–20 млн пользователей (на текущий момент в отечественном магазине приложений RuStore у Max 2 млн скачиваний. – «Ведомости»), но массовый переход на Max потребует улучшения технической базы мессенджера, обращает внимание эксперт. Он работает только на Android 10+ и iOS 15+, исключая 30–40% старых устройств в России. Кроме того, у него нет сквозного шифрования по умолчанию, добавляет Бедеров. И скорее всего, рост пользовательской базы будет возможен только за счет предустановки и миграции госсектора в 2025–2026 гг., запуска сетевого эффекта, например, через «Госуслуги», и решения проблем с доверием к конфиденциальности.
Представитель «Билайна» не дал однозначного ответа по введению преференций для пользователей Max, ограничившись лишь тем, что оператор «внимательно следит за развитием цифровых платформ и стремится оперативно адаптировать предложения, чтобы абоненты получали максимально выгодные и удобные условия». Представители «Мегафона» и МТС отказались от комментариев.