Регионам рекомендовали активней использовать Maх

Некоторые субъекты Федерации сами проявляют инициативу по вопросу развития Max и своих каналов коммуникации в нем, отметил федеральный чиновник в разговоре с «Ведомостями». Существуют технические нюансы, которые даже не позволяют «развернуться» в Max всем желающим. «Мы [сами] хотели сделать свой канал в Max, но не можем, так как там ограниченное количество лиц могут его оформить, – говорил один из источников «Ведомостей». – Поэтому мы пока все в «телеге» находимся».