Регионам рекомендовали активней использовать Maх

Регионам рекомендовали активней использовать MaхЭто касается в первую очередь чиновников
Национальный мессенджер Max начиная с конца июля – начала августа рекомендовано активней использовать в регионах, в первую очередь – среди государственных и муниципальных чиновников. Об этом «Ведомостям» рассказали восемь источников, близких к региональным администрациям из разных федеральных округов. Один из собеседников знает, что Max установят губернаторы, члены региональных правительств, главы избиркомов, сенаторы, депутаты Госдумы, а также высокопоставленные местные депутаты, мэры и др. Другой источник говорит, что установят Max региональные и муниципальные чиновники всех уровней.
В некоторых регионах чиновникам посоветовали завести аккаунты до 1 августа, где-то – до конца лета. Многие ориентируются на собственные темпы работы, говорит один из собеседников «Ведомостей». Источник в одной из телекомкомпаний отмечает, что переход на отечественный мессенджер для сотрудников банковского и госсекторов неизбежен в силу действующего законодательства.
С 1 июня 2025 г. чиновникам, сотрудникам банков и целого ряда других организаций запрещено использовать зарубежные мессенджеры для общения с гражданами: эта мера была принята в рамках закона о борьбе с телефонным и кибермошенничеством.
Закон о национальном мессенджере был принят 10 июня Госдумой. Он нужен для «повышения доступности услуг» в различных сферах, «создания комфортной и безопасной среды при использовании информационных технологий, обеспечения конфиденциальности передаваемой и получаемой информации», поясняли авторы. Премьер-министр Михаил Мишустин 12 июля своим распоряжением определил, что делать такой сервис будет ООО «Коммуникационная платформа», которое обладает исключительным правом на программу «Цифровая платформа Max» – дочернее предприятие холдинга VK.
Некоторые субъекты Федерации сами проявляют инициативу по вопросу развития Max и своих каналов коммуникации в нем, отметил федеральный чиновник в разговоре с «Ведомостями». Существуют технические нюансы, которые даже не позволяют «развернуться» в Max всем желающим. «Мы [сами] хотели сделать свой канал в Max, но не можем, так как там ограниченное количество лиц могут его оформить, – говорил один из источников «Ведомостей». – Поэтому мы пока все в «телеге» находимся».
VK 14 июля сообщала, что каналы в мессенджере находятся на этапе тестирования, пока ими могут пользоваться крупные СМИ, блогеры и «медийные личности». Обычные пользователи создавать каналы пока не могут – только читать.
Развитие национального мессенджера обсуждалось на совещании с участием руководства блока администрации президента и правительства в конце июля, рассказывают два источника «Ведомостей». Никаких KPI по числу пользователей Max в регионах не стоит, подчеркивает один из них. Отвечать за это направление (как часть развития IT- и информационной безопасности в территориях) будет не только администрация, но и некоторые органы исполнительной власти, говорит собеседник.
Из закона следует, что Max будет не просто мессенджером – он будет площадкой предоставления государственных и муниципальных услуг. Будет реализован функционал подписания документов с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Также в него планируют интегрировать «Госуслуги». В законе указано, что национальный мессенджер будет использоваться для организации взаимодействия в образовательной сфере. Родительские чаты, созданные на базе VK, также могут перекочевать в Max, говорят два источника «Ведомостей».
Появиться могут в Max и домовые чаты, считает один из источников. Речь идет не только о соответствующей «настройке» управляющих компаний и других администраторов чатов. «Губернаторам рассказали о возможностях использования цифровой платформы Мах. В частности, как могут быть использованы чат-боты и мини-приложения в сфере ЖКХ для информирования граждан, заказа услуг, а также сбора отзывов и предложений», – рассказал один из источников.
«Пока что будет проходить плановый переход на мессенджер», – рассказывает один из источников «Ведомостей». Не исключено, говорит он, что детально разработкой дальнейших планов могут заняться рабочие группы, но уже на уровне регионов. В будущем число пользователей Max может стать одним из критериев губернаторских KPI, считает собеседник, близкий к властям одного из регионов.
О переходе на Max уже официально заявляли представители властей. Первым субъектом России, чьи муниципальные службы стали использовать национальный мессенджер, стал Санкт-Петербург – об этом 23 июля говорил губернатор Александр Беглов. В Max были созданы аккаунты «Служба 112 Санкт-Петербурга» и «Информационно-справочная служба Санкт-Петербурга «122». Врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн на заседании регионального правительства 28 июля поручил ускорить переход чиновников на Max. Рабочие чаты в Кемеровской области переведут в Max, заявил в тот же день губернатор Кузбасса Илья Середюк. Глава ХМАО Руслан Кухарук 29 июля сообщил, что регион внедряет мессенджер в образовательных организациях и переводит на него работу органов госвласти. Властям региона поручено подключиться к Max до 30 июля, а внутреннюю коммуникацию перевести на новый мессенджер до 15 августа.
Глава Марий Эл Юрий Зайцев начал пользоваться Max в конце июля, но не ставил ограничений подчиненным, сообщал он ТАСС. Рабочие чаты для журналистов предложила перенести в Max пресс-секретарь губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных. Мэры Краснодара Евгений Наумов и Новосибирска Максим Кудрявцев еще в середине июня обязали подчиненных вести переписку только в Max. Чиновники объясняли свои решения соображениями безопасности и информационного суверенитета. Свои каналы в Max начали создавать и федеральные структуры, в частности Совет Федерации, Генпрокуратура, а также «Единая Россия».
«Органы госвласти и чиновники для служебных целей должны пользоваться отечественными мессенджерами с точки зрения информбезопасности», – полагает политтехнолог Петр Быстров. Последние цифровые диверсии продемонстрировали, что вопрос инфраструктурной надежности имеет важное значение, особенно когда речь идет о цифровых сервисах, мессенджерах, хранении, сборе, передаче и обработке данных, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин.
В подготовке материала участвовали Мария Арялина, Лилия Бирюкова