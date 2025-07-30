ВЦИОМ: идею создания национального мессенджера одобряют 64% россиян

Идея Max как «единого окна» – одного приложения с широким набором функций – также востребована: 53% опрошенных поддерживают ее. Чаще всего россияне хотели бы видеть в мессенджере такие услуги, как запись к врачу, вызов такси, ИИ-помощник, покупка билетов, доступ к госуслугам и онлайн-заказы. Сейчас, по оценке респондентов, для этих задач приходится использовать от одного до пяти приложений (59%), еще 27% ежедневно переключаются между 6–10 сервисами. А 5% постоянно используют от 11 до 15 приложений, говорится в пресс-релизе.