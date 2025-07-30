Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

ВЦИОМ: идею создания национального мессенджера одобряют 64% россиян

Большинство граждан сейчас регулярно используют как минимум один мессенджер
Елена Вострикова
Екатерина Дорофеева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Большинство россиян – 64% – в той или иной степени позитивно относятся к идее создания национального мессенджера (38% – однозначно, 26% – «скорее» поддерживают ее). Об этом люди сообщили, отвечая на вопрос социологов ВЦИОМ 14–15 июля. 11% не поддерживают его появление, 19% сообщили, что им все равно, а 6% затруднились ответить на вопрос. Название самого мессенджера (Max) упоминали не во всех вопросах, следует из пресс-релиза ВЦИОМ.

Согласно данным исследования, 85% граждан регулярно используют как минимум один мессенджер. Основная функция таких сервисов для россиян – поддержание тесных социальных связей: общения с родственниками и друзьями (85%). Также популярны функции получения новостей (49%) и организации работы или учебы (47%). Молодежь ценит мессенджеры как универсальные платформы для самовыражения и потребления контента, а пользователи в активном трудоспособном возрасте – за их практичность.

О запуске национального сервиса осведомлены 58% респондентов (10% хорошо знают об этом, 48% «что-то слышали»). Ничего не знают о нем 40% опрошенных, а 2% затруднились ответить на вопрос. «От мессенджера Max пользователи прежде всего ждут высокое и стабильное качество аудио- и видеозвонков, возможность отправки объемных файлов, доступ к государственным сервисам и функции безопасности и приватности», – утверждают аналитики ВЦИОМ в пресс-релизе.

Также исследователи задали респондентам вопрос, важно ли пользователям, где хранятся данные. Оказалось, что более половины опрошенных (55%) считают важным, чтобы данные хранились на российских серверах – это придает платформе дополнительную ценность с точки зрения безопасности и цифрового суверенитета. 7% ответили, что предпочли бы иностранные сервера. 33% респондентов ответили, что им «без разницы», а 5% затруднились ответить.

Горелкин назвал один из факторов успеха мессенджера Max

Технологии / Интернет и digital

Идея Max как «единого окна» – одного приложения с широким набором функций – также востребована: 53% опрошенных поддерживают ее. Чаще всего россияне хотели бы видеть в мессенджере такие услуги, как запись к врачу, вызов такси, ИИ-помощник, покупка билетов, доступ к госуслугам и онлайн-заказы. Сейчас, по оценке респондентов, для этих задач приходится использовать от одного до пяти приложений (59%), еще 27% ежедневно переключаются между 6–10 сервисами. А 5% постоянно используют от 11 до 15 приложений, говорится в пресс-релизе.

15 июля платформа Max официально получила статус национального мессенджера. За ее развитие отвечает дочерняя структура VK – компания «Коммуникационная платформа». В Минцифры подчеркивали, что вся инфраструктура проекта размещена в России, что обеспечивает «надежную защиту пользовательских данных». К середине июля количество зарегистрированных пользователей превысило 2 млн человек.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных