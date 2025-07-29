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Главная / Технологии /

Горелкин назвал один из факторов успеха мессенджера Max

Ведомости

Одним из факторов успеха мессенджера Max станет защита пользователей от мошенников. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

«Нет никаких сомнений, что мошенники будут пытаться использовать Мax в своих схемах, выдавая себя за сотрудников государственных органов, техподдержку интернет-платформ, родственников, сослуживцев и так далее. Поэтому привлечь к защите пользователей одну из самых компетентных в этом вопросе компаний – очень правильный ход», – написал он в Telegram.

Разработкой антифрод-системы будет заниматься VK совместно со «Сбером». По словам Горелкина, будущее национального мессенджера зависит от того, «насколько он будет отвечать ожиданиям пользователей – в том числе в плане безопасности».

«Ведомости» со ссылкой на представителя Max писали, что «Сбер» может предоставить команде мессенджера свою технологическую базу, которая позволит выявлять подозрительные транзакции и звонки.

28 июля Горелкин заявил, что Max попробует «отвоевать» долю рынка в честной конкурентной борьбе. По его словам, с «фичами», которые есть у Max, можно спокойно заходить и навязывать конкуренцию Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

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