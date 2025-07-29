Горелкин назвал один из факторов успеха мессенджера Max

«Нет никаких сомнений, что мошенники будут пытаться использовать Мax в своих схемах, выдавая себя за сотрудников государственных органов, техподдержку интернет-платформ, родственников, сослуживцев и так далее. Поэтому привлечь к защите пользователей одну из самых компетентных в этом вопросе компаний – очень правильный ход», – написал он в Telegram.