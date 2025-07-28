В мессенджер MAX начали внедрение антифрод-технологии от Сбера и VK
Сбер и VK начали внедрять в мессенджер MAX антифрод-технологии, чтобы защитить пользователей от мошеннических схем, сообщил «Ведомостям» представитель национальной цифровой платформы.
В компании уточнили, что Сбер может предоставить команде мессенджера свою технологическую базу, которая позволит выявлять подозрительные транзакции и звонки. Сейчас на этапе реализации находятся пилотные проекты, итоги которых повлияют на решение о более тесном сотрудничестве. Это касается и интеграции антифрод-сервисов, и совместного взаимодействия операционных служб.
Как уточняется в сообщении, Сбер уже научился находить подозреваемых в мошенничестве лиц или тех граждан, которые совершают преступления под воздействием злоумышленников. Системы компании также позволяют приостанавливать мошеннические операции до того момента, как человек переведет свои деньги преступникам.
25 июля в Минпросвещения РФ сообщали, что российскую образовательную платформу «Сферум» интегрируют в MAX к началу нового учебного года. Предполагается, что в мессенджере будут представлены ключевые функции образовательной платформы и новые сервисы для образования.