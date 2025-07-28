В мессенджер MAX начали внедрение антифрод-технологии от Сбера и VK

В компании уточнили, что Сбер может предоставить команде мессенджера свою технологическую базу, которая позволит выявлять подозрительные транзакции и звонки. Сейчас на этапе реализации находятся пилотные проекты, итоги которых повлияют на решение о более тесном сотрудничестве. Это касается и интеграции антифрод-сервисов, и совместного взаимодействия операционных служб.