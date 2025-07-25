Платформу «Сферум» интегрируют в мессенджер Мax
Российскую образовательную платформу «Сферум» интегрируют в национальный мессенджер Мax к началу нового учебного года. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения России.
В министерстве уточнили, что сейчас прорабатывают вопрос интеграции «Сферума» в Мax совместно с компанией VK. Предполагается, что в мессенджере будут представлены ключевые функции образовательной платформы и новые сервисы для образования.
В марте VK представил бета-версию Max. Платформа объединяет функции мессенджера, голосовой связи и обмена файлами объемом до 4 ГБ. Приложение уже доступно для скачивания в основных магазинах приложений, включая App Store, RuStore и Google Play. В настоящий момент в мессенджере зарегистрировались более 2 млн человек.
10 июня депутаты Госдумы приняли законопроект о создании российского национального мессенджера. 18 июня документ одобрил Совет Федерации. 24 июня закон подписал президент России Владимир Путин.
15 июля правительство России объявило о выборе оператора для создания национального мессенджера на основе Max. Этим оператором была назначена «Коммуникационная платформа» – дочерняя компания VK.