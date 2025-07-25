Платформу «Сферум» интегрируют в мессенджер Мax

В марте VK представил бета-версию Max. Платформа объединяет функции мессенджера, голосовой связи и обмена файлами объемом до 4 ГБ. Приложение уже доступно для скачивания в основных магазинах приложений, включая App Store, RuStore и Google Play. В настоящий момент в мессенджере зарегистрировались более 2 млн человек.