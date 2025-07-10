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Платформа Max внедрила разработку VK для повышения уровня безопасности

Ведомости

Цифровая платформа Max интегрировала систему VK Security Gate, которая используется для автоматического анализа кода. В нее внедрены алгоритмы искусственного интеллекта, позволяющие повышать уровень безопасности за счет улучшения кода, сообщил «Ведомостям» представитель VK.

Разработка способна анализировать 1,5 млрд строк кода. Мониторинг возможных уязвимостей и аномалий в программе происходит непрерывно. Результаты затем в режиме онлайн поступают экспертам по информационной безопасности компании.

«Интеграция Security Gate в Max – это еще один шаг к тому, чтобы наши продукты соответствовали самым высоким стандартам кибербезопасности», – заявил руководитель направления защиты приложений VK Игорь Игнатьев.

9 июля стало известно, что пользователям платформы Max стали доступны групповые видеозвонки без ограничений по длительности и количеству участников. Чтобы создать групповой звонок, необходимо нажать кнопку «Звонки» в нижней части экрана и выбрать соответствующую опцию.

Max – российская цифровая платформа пользовательских сервисов от VK. Она подразумевает собой объединение таких функций, как личные переписки, платежи, бизнес-сервисы, звонки, передачи файлов и др.

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