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В Мax появились групповые видеозвонки без ограничений по длительности

Ведомости

Пользователям платформы Max стали доступны групповые видеозвонки без ограничений по длительности и количеству участников. Об этом сообщили представители сервиса.

Чтобы создать групповой звонок, необходимо нажать кнопку «Звонки» в нижней части экрана и выбрать соответствующую опцию. После этого генерируется ссылка на онлайн-встречу, которую можно отправить участникам. В ходе сессии пользователи видят сетку участников и могут демонстрировать свой экран.

В ближайшее время функционал групповых звонков расширится: появится чат для общения участников, организатор сможет делегировать права администратора, а пользователи получат возможность выбирать нейроаватары, маски и фоны.

На начало июля количество зарегистрированных пользователей Max превысило два млн человек. Max – это российская цифровая платформа, предоставляющая широкий набор коммуникационных инструментов: аудио и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправку файлов и денежные переводы. Платформа также предлагает бизнес-сервисы через мини-приложения и чат-ботов, помогающие решать повседневные задачи. Приложение доступно в мобильной, десктопной и веб-версиях, а также включено в реестр российского программного обеспечения.

10 июня Госдума приняла закон о создании российского национального мессенджера. По задумке, сервис должен обеспечить граждан и органы власти «возможностью безопасного виртуального общения» и объединить функции мессенджера с доступом к государственным сервисам.

2 июля стало известно о начале интеграции российских криптобиблиотек в платформу Max. Это направлено на повышение безопасности цифровых сервисов. Криптографические библиотеки играют ключевую роль в защите данных, обеспечивая их конфиденциальность и целостность при передаче.

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