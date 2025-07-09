В Мax появились групповые видеозвонки без ограничений по длительности

На начало июля количество зарегистрированных пользователей Max превысило два млн человек. Max – это российская цифровая платформа, предоставляющая широкий набор коммуникационных инструментов: аудио и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправку файлов и денежные переводы. Платформа также предлагает бизнес-сервисы через мини-приложения и чат-ботов, помогающие решать повседневные задачи. Приложение доступно в мобильной, десктопной и веб-версиях, а также включено в реестр российского программного обеспечения.