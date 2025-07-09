В Мax появились групповые видеозвонки без ограничений по длительности
Пользователям платформы Max стали доступны групповые видеозвонки без ограничений по длительности и количеству участников. Об этом сообщили представители сервиса.
Чтобы создать групповой звонок, необходимо нажать кнопку «Звонки» в нижней части экрана и выбрать соответствующую опцию. После этого генерируется ссылка на онлайн-встречу, которую можно отправить участникам. В ходе сессии пользователи видят сетку участников и могут демонстрировать свой экран.
В ближайшее время функционал групповых звонков расширится: появится чат для общения участников, организатор сможет делегировать права администратора, а пользователи получат возможность выбирать нейроаватары, маски и фоны.
На начало июля количество зарегистрированных пользователей Max превысило два млн человек. Max – это российская цифровая платформа, предоставляющая широкий набор коммуникационных инструментов: аудио и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправку файлов и денежные переводы. Платформа также предлагает бизнес-сервисы через мини-приложения и чат-ботов, помогающие решать повседневные задачи. Приложение доступно в мобильной, десктопной и веб-версиях, а также включено в реестр российского программного обеспечения.
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