Российские криптобиблиотеки начали интеграцию в цифровую платформу Max

30 июня представитель Max говорил «Ведомостям», что в нацмессенджере зарегистрировался 1 млн пользователей на мобильных устройствах и компьютерах. На мобильную операционную систему Android приходится 75% зарегистрированных пользователей, на iOS – 23%, еще 2% – на версии для ПК. Наиболее активно в Max регистрируются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара.