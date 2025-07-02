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Российские криптобиблиотеки начали интеграцию в цифровую платформу Max

Ведомости

Специалисты компаний «КриптоПро» и Max проводят на базе криптопровайдера КриптоПро CSP интеграцию программных модулей, которые позволяют применять российскую криптографию для повышения безопасности цифровых сервисов. Об этом говорится в сообщении платформы Max.

Криптография играет важную роль в современных приложениях, обеспечивающих безопасность обрабатываемых данных на разных этапах, включая вход в систему и доступ к функционалу. Встраиваемые криптографические библиотеки значительно повышают уровень защиты информации, гарантируя ее конфиденциальность и целостность при передаче для защиты от несанкционированного доступа.

Эксперты также проводят совместный аудит компонентов платформы Max, проверяя корректность интеграции и эффективность работы криптографии в рамках соответствующих механизмов защиты. В настоящее время это касается обмена текстовыми сообщениями, а в будущем передачи голосовых и видеоданных.

Госдума приняла закон о создании российского национального мессенджера 10 июня. Тогда сообщалось, что сервис предоставит гражданам и органам власти «возможность безопасного виртуального общения» и будет представлять собой приложение, объединяющее в себе функции мессенджера и государственных сервисов.

30 июня представитель Max говорил «Ведомостям», что в нацмессенджере зарегистрировался 1 млн пользователей на мобильных устройствах и компьютерах. На мобильную операционную систему Android приходится 75% зарегистрированных пользователей, на iOS – 23%, еще 2% – на версии для ПК. Наиболее активно в Max регистрируются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара.

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