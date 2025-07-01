Путин поручил добавить госуслуги в российский мессенджер
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внедрить в национальный мессенджер государственные и финансовые услуги. Это следует из перечня поручений по итогам совещания с членами правительства 30 июня.
«Организовать работу по поддержке развития российского сервиса обмена мгновенными сообщениями (мессенджера), в том числе в части обеспечения возможности доступа граждан с его использованием к наиболее востребованным государственным услугам, а также услугам, оказываемым кредитными и иными организациями», – говорится в сообщении.
Глава государства поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину представить доклад до 15 августа этого года.
10 июня Госдума приняла закон о создании российского национального мессенджера. Утверждается, что сервис предоставит гражданам и органам власти «возможность безопасного виртуального общения». Он будет представлять собой приложение, которое объединит в себе функции мессенджера и государственных сервисов.
На фоне разработки сервиса возникли опасения в связи с возможной блокировкой мессенджера Telegram. 5 июня первый заместитель председателя IT-комитета Госдумы Антон Горелкин заверил, что Telegram не заблокируют после запуска национального мессенджера при условии соблюдения законов. По его мнению, российский мессенджер имеет все шансы стать «той самой национальной цифровой платформой».
Представитель Max говорил «Ведомостям», что в нацмессенджере зарегистрировался 1 млн пользователей на мобильных устройствах и компьютерах. На мобильную операционную систему Android приходится 75% зарегистрированных пользователей, на iOS – 23%, еще 2% – на версии для ПК.