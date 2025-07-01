Путин поручил добавить госуслуги в российский мессенджер

«Организовать работу по поддержке развития российского сервиса обмена мгновенными сообщениями (мессенджера), в том числе в части обеспечения возможности доступа граждан с его использованием к наиболее востребованным государственным услугам, а также услугам, оказываемым кредитными и иными организациями», – говорится в сообщении.