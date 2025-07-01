Газета
Телеграм
Главная / Технологии /

Путин поручил добавить госуслуги в российский мессенджер

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внедрить в национальный мессенджер государственные и финансовые услуги. Это следует из перечня поручений по итогам совещания с членами правительства 30 июня.

«Организовать работу по поддержке развития российского сервиса обмена мгновенными сообщениями (мессенджера), в том числе в части обеспечения возможности доступа граждан с его использованием к наиболее востребованным государственным услугам, а также услугам, оказываемым кредитными и иными организациями», – говорится в сообщении.

Глава государства поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину представить доклад до 15 августа этого года.

10 июня Госдума приняла закон о создании российского национального мессенджера. Утверждается, что сервис предоставит гражданам и органам власти «возможность безопасного виртуального общения». Он будет представлять собой приложение, которое объединит в себе функции мессенджера и государственных сервисов.

На фоне разработки сервиса возникли опасения в связи с возможной блокировкой мессенджера Telegram. 5 июня первый заместитель председателя IT-комитета Госдумы Антон Горелкин заверил, что Telegram не заблокируют после запуска национального мессенджера при условии соблюдения законов. По его мнению, российский мессенджер имеет все шансы стать «той самой национальной цифровой платформой». 

Представитель Max говорил «Ведомостям», что в нацмессенджере зарегистрировался 1 млн пользователей на мобильных устройствах и компьютерах. На мобильную операционную систему Android приходится 75% зарегистрированных пользователей, на iOS – 23%, еще 2% – на версии для ПК. 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных