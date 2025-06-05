Горелкин: запуск национального мессенджера не означает блокировку Telegram

Шадаев рассказал, что компания VK создает полностью российский мессенджер, сопоставимый по базовым функциям с иностранными аналогами. По его словам, приложение построено на новой архитектуре, в него встроены технологии машинного обучения. Министр отметил, что новая платформа является открытой: она позволяет встраивать внутрь сторонние сервисы, в том числе банковские и государственные.