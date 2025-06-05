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Горелкин: запуск национального мессенджера не означает блокировку Telegram

Ведомости

Telegram не будет заблокирован после запуска национального мессенджера Max при условии соблюдения законов. Об этом заявил первый заместитель председателя IT- комитета Госдумы Антон Горелкин.

«Думаю, что если он [Telegram] будет стремиться к соблюдению законов страны, в которой так активно работает, до таких крайних мер дело не дойдет», – написал он.

По его мнению, мессенджер Max имеет все шансы стать «той самой национальной цифровой платформой». При этом окончательное решение по законопроекту о его создании примет правительство РФ.

Депутат заявил, что перед Max стоит задача обеспечить «более высокое качество звонков», чем в WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), реализовать возможность вести каналы как в Telegram и «гарантировать их читателям достоверность». «А главным преимуществом должна стать быстрая и качественная интеграция с государственными сервисами», – добавил Горелкин.

Президент РФ Владимир Путин поручил уделить особое внимание поддержке интернета, чтобы обеспечить функционирование национального цифрового сервиса. Госмессенджер Max представил министр цифрового развития Максут Шадаев в ходе совещания с президентом.

Шадаев рассказал, что компания VK создает полностью российский мессенджер, сопоставимый по базовым функциям с иностранными аналогами. По его словам, приложение построено на новой архитектуре, в него встроены технологии машинного обучения. Министр отметил, что новая платформа является открытой: она позволяет встраивать внутрь сторонние сервисы, в том числе банковские и государственные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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