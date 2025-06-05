Горелкин: запуск национального мессенджера не означает блокировку Telegram
Telegram не будет заблокирован после запуска национального мессенджера Max при условии соблюдения законов. Об этом заявил первый заместитель председателя IT- комитета Госдумы Антон Горелкин.
«Думаю, что если он [Telegram] будет стремиться к соблюдению законов страны, в которой так активно работает, до таких крайних мер дело не дойдет», – написал он.
По его мнению, мессенджер Max имеет все шансы стать «той самой национальной цифровой платформой». При этом окончательное решение по законопроекту о его создании примет правительство РФ.
Депутат заявил, что перед Max стоит задача обеспечить «более высокое качество звонков», чем в WhatsApp (принадлежит Meta,
Президент РФ Владимир Путин поручил уделить особое внимание поддержке интернета, чтобы обеспечить функционирование национального цифрового сервиса. Госмессенджер Max представил министр цифрового развития Максут Шадаев в ходе совещания с президентом.
Шадаев рассказал, что компания VK создает полностью российский мессенджер, сопоставимый по базовым функциям с иностранными аналогами. По его словам, приложение построено на новой архитектуре, в него встроены технологии машинного обучения. Министр отметил, что новая платформа является открытой: она позволяет встраивать внутрь сторонние сервисы, в том числе банковские и государственные.