Минцифры поддержало предустановку российских операционных систем на ноутбуки

Минцифры поддержало предустановку российских операционных систем на ноутбукиНо в аналогичном требовании для смартфонов регулятор увидел «большие риски»
Бизнес предложил обязать производителей техники предустанавливать российские операционные системы (ОС) на ноутбуки, продающиеся в нашей стране. С таким предложением управляющий партнер IТ-холдинга Fplus Алексей Мельников выступил на пресс-завтраке «100 шагов к национальным чемпионам», организованном Минцифры и «Ведомостями» в рамках форума ЦИПР-2025. Министр цифрового развития Максут Шадаев поддержал эту идею, отметив, что реализовать ее «довольно легко», если она поможет увеличить долю отечественных решений.
Мельников предложил ввести правило, что все ноутбуки, поставляемые в розницу, включая площадки вроде DNS, Ozon и Wildberries, должны иметь как минимум одну российскую ОС. В числе возможных вариантов он назвал «Альт» (разработчик – «Базальт СПО»), Astra Linux (ГК «Астра») и Red OS («Ред софт»). По его словам, наличие Windows допустимо, но обязательной должна быть именно отечественная операционка. «Ничего не случится – ни инфляции, ни бунта», – подчеркнул Мельников.
Топ-менеджер также предложил распространить предустановку ОС и на другие устройства, включая смартфоны. Мельников привел в пример Китай, где ОС Harmony от Huawei получила широкое распространение благодаря государственной политике. Он предложил использовать аналогичный подход для мобильных российских ОС, таких как «Аврора» разработки ОМП («дочка» «Ростелекома») или Red OS Mobile.
Но Шадаев поддержал только идею предустановки отечественных операционок на ноутбуки. Он отметил, что обязательная предустановка российских ОС на смартфоны может быть рискованной, особенно если речь идет о давлении на китайских производителей. «Если мы обяжем ставить «Аврору» и будем жестко не пропускать на таможне – риски очень большие», – сказал он, имея в виду возможные последствия, такие как снижение объемов импорта.
От дополнительных комментариев представитель Минцифры отказался.
«Мы предлагаем начать с ноутбуков и персональных компьютеров, а затем распространить инициативу на планшеты», – пояснил «Ведомостям» Мельников. По его словам, механизм может быть аналогичен действующим требованиям по предустановке российских приложений на смартфоны (действует с весны 2021 г.). То есть нужно обязать производителей устройств, предназначенных для продажи на рынке РФ, дополнительно предустанавливать любую российскую ОС, а пользователь при активации будет выбирать, на какой из них работать. «В этом есть определенный протекционизм, но это действенный способ познакомить с российским программным продуктом», – добавил Мельников.
«С точки зрения технологического суверенитета идея предустановки российских ОС выглядит разумной», – говорит исполнительный директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Екатерина Демкина. Такая мера уже не первый год обсуждается в отрасли, рассказала она. По ее мнению, инициатива способствует поддержке отечественной IТ-отрасли и ее представителей, укрепит кибербезопасность за счет контроля и доступа к отечественным разработкам. Но в массовом сегменте реализация может быть «непростой»: готовность отечественных ОС «несколько ограничена», отмечает Демкина.
В 2024 г. продажи ноутбуков в России выросли на 9% в денежном выражении, достигнув 242 млрд руб., следует из статистики «М.Видео – Эльдорадо». В количественном выражении рост составил 6%, что эквивалентно 3,9 млн проданных устройств. Средняя цена ноутбука составила 62 100 руб. По оценке Fplus, на долю устройств с российскими ОС приходится 2–3%, если учитывать розничный и корпоративный рынок. На корпоративном рынке долю российских ОС можно оценить в 7%, добавил представитель Fplus.
По словам исполнительного директора АРПП «Отечественный софт» Рената Лашина, за последние годы отечественные разработчики ОС технически подготовились к такому сценарию, но «отсутствие официальных поставок устройств осложняет процесс и затрудняет контроль со стороны государства».
Директор управления ОС «Группы Астра» Михаил Геллерман поддержал инициативу по предустановке отечественных ОС наряду с «Яндекс.Браузером» и офисным ПО «Мойофис», которые входят в перечень обязательной предустановки с 2021 г. Мера обеспечит владельцам устройств поддержку от разработчика ОС внутри страны, отметил он.
Геллерман добавил, что «Группа Астра» работает над адаптацией ОС Astra Linux под массовый сегмент и вскоре готова представить образ системы для домашнего использования и для малого бизнеса, для чего ведет переговоры с поставщиками российского ПО. «Это позволит покупателям вместе с устройством, работающим на Astra Linux, получить комплекс часто используемых сервисов «из коробки», – пояснил он. – Параллельно мы тестируем совместимость с различными устройствами, как с маломощными ноутбуками, так и с игровыми. Упрощена и автоматизирована OEM-установка операционной системы для массовой продажи в ритейле». По словам Геллермана, компания ведет переговоры и с рядом ритейлеров.
Заместитель исполнительного директора «Ред софта» Рустам Рустамов заявил «Ведомостям», что компания готова к массовой предустановке операционной системы Red OS. По его словам, она изначально разрабатывалась с учетом потребностей массового сегмента рынка. Решения «Ред софта» представлены в крупных сетях розничной и онлайн-торговли – «М.видео – Эльдорадо», «Технопарке», Ozon, «Яндекс.Маркете» и «Мегамаркете», добавил Рустамов.
Директор департамента по развитию корпоративной мобильности ГК «Аквариус» Алексей Самойлов рассказал, что на смартфоны и планшеты Aquarius уже портированы как минимум две российские ОС – «Аврора» и Red OS М. Совместимость с ними подтверждена на аппаратном уровне и ОС предустанавливается и тестируется на заводе, заявил менеджер.
Представитель российского производителя компьютерной техники iRU отметил, что компания активно сотрудничает с российскими разработчиками ПО и предлагает устройства с уже предустановленными ОС. «Проблемы совместимости решаются по мере возникновения через взаимодействие с техническими специалистами», – говорит он. «Это не препятствия, а повседневная работа инженеров», – пояснили в компании.
Представитель Wildberries уточнил, что на площадке уже представлены планшеты и смартфоны на отечественных ОС, а с этого года приложение Wildberries доступно в RuStore для ОС «Аврора».
Представитель группы «М.видео – Эльдорадо» отметил, что в магазинах сетей уже представлены компьютеры с предустановленными российскими ОС. «Мы видим к ним стабильный интерес со стороны покупателей, особенно среди корпоративных клиентов, образовательных учреждений и госзаказчиков», – добавил он. Но собеседник признал, что массовый потребитель «ориентирован на привычные программные экосистемы».
Предустановки недостаточно, нужна работа вендоров с аудиторией – понятные интерфейсы, совместимость ПО, техподдержка, считает представитель сети. «Без этого даже широкая дистрибуция не обеспечит устойчивого спроса, – отметил он. – Мы уверены, что у российских ОС есть потенциал, но впереди еще значительная работа по адаптации продукта под реальные сценарии использования и выстраиванию доверия со стороны конечного пользователя».
«Ведомости» направили запросы в Ozon и «Ситилинк».