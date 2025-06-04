Минцифры поддержало предустановку российских операционных систем на ноутбуки

«Мы предлагаем начать с ноутбуков и персональных компьютеров, а затем распространить инициативу на планшеты», – пояснил «Ведомостям» Мельников. По его словам, механизм может быть аналогичен действующим требованиям по предустановке российских приложений на смартфоны (действует с весны 2021 г.). То есть нужно обязать производителей устройств, предназначенных для продажи на рынке РФ, дополнительно предустанавливать любую российскую ОС, а пользователь при активации будет выбирать, на какой из них работать. «В этом есть определенный протекционизм, но это действенный способ познакомить с российским программным продуктом», – добавил Мельников.