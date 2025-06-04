Мишустин пообещал приоритет при госзакупках для «независимого» российского софта

Премьер отметил, что в приоритетном порядке такая помощь должна предоставляться, во-первых, для инициатив, связанных с ИИ-технологиями, во-вторых, для объединений нескольких организаций и, в-третьих, для проектов, обязующихся разместить программный продукт в открытом доступе. Он также уточнил, что меру нужно расширить для предприятий ОПК. У таких организаций будет больше возможностей для цифровизации производства за счет снижения для них требований по объему софинансирования из собственных средств, пояснил Мишустин.