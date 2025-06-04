Мишустин пообещал приоритет при госзакупках для «независимого» российского софта

Мишустин пообещал приоритет при госзакупках для «независимого» российского софтаРазработки, не основанные на иностранных технологиях, получат спецмаркировку в реестре Минцифры
Российское программное обеспечение (ПО) должно стать основой цифровой инфраструктуры бизнеса, заявил 3 июня премьер Михаил Мишустин на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025). Для этого будет предусмотрен ряд дополнительных регуляторных мер. В частности, премьер пообещал ввести требование для операторов персональных данных (ПД) по обязательному использованию отечественного софта, а также установить особую маркировку для российского ПО, созданного с нуля локальными компаниями и не зависящего от иностранных технологий и опенсорс-решений. Такие продукты получат приоритет при госзакупках, заявил Мишустин.
Минцифры (ведет реестр российского ПО. – «Ведомости») обсудит возможность маркировки российского ПО, сделанного без использования open-source, в информационных целях, заявил представитель ведомства. Но введение маркировки не преследует цели ухудшить положение продуктов из реестра, основанных на компонентах открытого ПО, отметил собеседник.
Тема маркировки и дифференциации отечественного ПО обсуждается в правительстве не впервые. На ЦИПР-2025 замминистра энергетики Эдуард Шереметцев предложил создать систему рейтингования общесистемного софта – операционных систем, СУБД и систем виртуализации, – чтобы заказчики могли оценивать эффективность продуктов и скорость реакции разработчиков на их запросы, писали «Ведомости» 2 июня. Это, по мнению чиновника, поможет избежать бессмысленных трат на слабые решения и очистить рынок от формально «отечественных», но недоработанных продуктов.
Минцифры также ранее пыталось бороться с недобросовестными разработчиками. В начале 2023 г. ведомство ужесточало правила включения ПО в реестр, потребовав подтверждать наличие значимых доработок по сравнению с открытым кодом. Осенью того же года министерство обсуждало разделение продуктов по степени переработки, но реализовать эту инициативу не удалось. На сегодняшний день в реестре отечественного софта более 26 000 программных продуктов, следует из информации на официальном сайте Минцифры.
Дополнительная мера о переходе операторов ПД на российское ПО вполне адекватна, но вопрос, достаточно ли решений для такого перехода, обсуждают с 2022 г., отметила в разговоре с «Ведомостями» президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская. Отечественное ПО развивается и по многим классам оно достигло уже мировых аналогов, но по-прежнему требует доработки, считает она.
Мишустин также перечислил другие меры, которые, по его словам, позволят ускорить внедрение отечественных цифровых решений. Например, на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) планируется разработать типовые классификации и ввести ответственность за несвоевременный переход на российское ПО.
На объектах КИИ импортозамещение идет и жесткость мер здесь оправдывается, говорит Касперская. Но малый бизнес, средние и крупные компании из коммерческого сектора не спешат импортозамещать иностранные решения и им для этого требуется мотивация, добавляет она.
Мишустин напомнил, что, согласно поручению президента, к 2030 г. 80% российских организаций в ключевых отраслях должны перейти на использование отечественных программных продуктов. Правительство продолжит создавать для этого все необходимые условия, но в том числе в рамках нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», запущенного с текущего года, добавил премьер. В нацпроекте предусмотрено свыше 50 млрд руб. на стимулирование выпуска новых разработок и внедрения корпоративных решений.
Премьер отметил, что в приоритетном порядке такая помощь должна предоставляться, во-первых, для инициатив, связанных с ИИ-технологиями, во-вторых, для объединений нескольких организаций и, в-третьих, для проектов, обязующихся разместить программный продукт в открытом доступе. Он также уточнил, что меру нужно расширить для предприятий ОПК. У таких организаций будет больше возможностей для цифровизации производства за счет снижения для них требований по объему софинансирования из собственных средств, пояснил Мишустин.
В сфере технических стандартов предполагается обеспечить совместимость прикладного ПО с российскими операционными системами и базами данных, рассказал премьер. «Правительством уже поддержаны заявки крупных компаний о реализации своими силами более 100 проектов по этому направлению на сумму порядка 150 млрд руб., – сообщил Мишустин. – Это дало свои конкретные результаты. Сегодня такие технологии благополучно тиражируются, используются на других предприятиях, и здесь надо подобную практику расширять».
Премьер добавил, что по итогам успешного внедрения нового отечественного решения заказчику могут быть предоставлены льготы, в том числе налоговое стимулирование для компенсации части затрат.
Для развития инфраструктуры Мишустин предложил упростить подключение новых дата-центров к электросетям и ввести специальные тарифы на электроэнергию в регионах с ее профицитом.
Представители отрасли поддержали предложенные меры. Исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин отметил, что каждая из мер отражает потребность отрасли в ускоренном внедрении отечественных IT-решений. Он подчеркнул важность продвижения и масштабирования уже созданных российских продуктов и выделил инициативы по категорированию систем КИИ и ответственности за срыв сроков перехода на российское ПО.
Приоритетными также назвали меры по стимулированию спроса и развитию инфраструктуры. Руководитель ИБ-направления «Телеком биржи» Александр Блезнеков выделил инициативы по переводу операторов ПД на российское ПО, совместимости прикладных решений с отечественными ОС и СУБД, а также поддержке дата-центров. Эти шаги, по его мнению, особенно важны в условиях отсутствия вендорской поддержки западного ПО.
Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров назвал приоритетными меры по дата-центрам и КИИ, но указал, что, например, инициатива по грантам для ОПК требует доработки. Коммерческий директор ITKey Вячеслав Самарин предложил добавить дополнительные стимулы и сосредоточиться на поддержке ИИ и ПО с открытым исходным кодом как ключевых направлений для технологического суверенитета.
Эксперты считают, что рынок частично готов к переходу на отечественное ПО, но массовая миграция потребует времени и ресурсов. По мнению Бедерова, российские решения покрывают только базовые задачи, а в нишевых сферах разработка часто экономически нецелесообразна. Самарин подчеркнул, что переход будет сопровождаться значительными затратами на лицензирование, адаптацию и обучение персонала и рынок пока не готов к мгновенной полной замене импортного софта. Он добавил, что нужно обеспечить «плавный и безболезненный переход» для компаний, завязанных на зарубежные решения, иначе масштабное внедрение российских технологий окажется затруднено.