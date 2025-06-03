Бизнес инвестирует в отечественное ПО в семь раз больше, чем бюджет

Бизнес инвестирует в отечественное ПО в семь раз больше, чем бюджетОт государства в первую очередь требуется стимулирование спроса на российские решения, считают эксперты
Объем частных инвестиций в покупку, внедрение и поддержку российского программного обеспечения (ПО) превысил в 2024 г. 3 трлн руб., это вдвое больше, чем в 2021 г. Это позволило больше чем половине компаний перейти на отечественный софт. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин 3 июня в ходе пленарной дискуссии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025). По его словам, на 1 бюджетный рубль пришлось 7 руб. частных инвестиций в ПО.
«Для наших компаний становится нормой опираться на свои средства производительности и эффективности», – подчеркнул премьер. Сейчас переход идет именно на отечественный софт, от простых до сложных корпоративных многофункциональных технологий, уточнил Мишустин.
Председатель правительства отдельно отметил вклад созданных в 2022 г. индустриальных центров компетенций (ИЦК) – отраслевых консорциумов, в которые вошли представители крупнейших промышленных и IT-компаний. Их деятельность направлена на анализ спроса ключевых промышленных заказчиков софта и предложения отечественных разработчиков и скорейшее импортозамещение иностранного ПО в России.
Всего в первую волну было отобрано 140 проектов на 170 млрд руб., на которые предусмотрено 20 млрд руб. из федерального бюджета, говорилось в презентации Мишустина. На данный момент ИЦК реализовали 66 проектов на 41 млрд руб., сообщил премьер. Еще 74 проекта на 129 млрд руб. реализуются в текущий момент. Общий объем реализации и услуг в сфере ИТ в России составил 4,5 трлн руб. в 2021–2024 гг., рассказал Мишустин.
Как замещали софт
Уровень покрытия отечественным индустриальным ПО в нефтегазе в 2025 г. достиг 84%, разработано 533 решения, рассказал в ходе пленарного заседания ЦИПР председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. Он возглавляет ИЦК «Нефтегаз, нефтехимия и недропользование». Всего в центре реализуется 25 проектов, 16 из которых уже завершены. К 2027 г. ИЦК ставят задачу полностью покрыть IT-ландшафт отечественным ПО. Некоторое ПО, разработанное в ИЦК, является кросс-отраслевым, например, MES-системы (системы управления производством), технологическое моделирование и открытая АСУ ТП (автоматизированная система управления технологическими процессами). Также в числе приоритетных задач Дюков отметил создание цифрового двойника всей нефтегазовой отрасли.
Генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский (возглавляет ИЦК «Авиационный транспорт») сообщил, что крупнейшему российскому авиаперевозчику в рамках центра пришлось импортозамещать систему бронирования и систему центровки багажа, что затронуло почти весь IT-ландшафт. В ИЦК «Авиационный транспорт» реализуется шесть проектов, по пяти добились фактических результатов, а еще на один проект участники ИЦК рассчитывают в этом году. Уровень зрелости продуктов этого ИЦК Александровский оценил в 80%.
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов представил результаты ИЦК «Спутниковая связь». По его словам, всего ИЦК реализует два особо значимых проекта, при этом зрелость российского индустриального ПО пока меньше, чем в остальных ИЦК, и составляет 56%. Портфель индустриального софта состоит из 116 IT-решений, уточнил он. В электроэнергетике покрытие отечественным ПО достигло 82,4%, отчитался генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин. При этом объем рынка участников ИЦК «Электроэнергетика» превысил 50 млрд руб. ИЦК реализовал три особо значимых проекта из 10, сообщил Рюмин.
В металлургии лишь треть (35%) из внедряемых решений российские, что недостаточно, заявил владелец, председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов. По его словам, портфель ИЦК «Металлургия» содержит 12 особо значимых проектов, из них шесть в разработке, а шесть уже завершено. Также «Северсталь» вместе с крупными заказчиками из других отраслей – «Еврохимом», «Газпром нефтью», «Лукойлом», «Алросой», «Сибур диджиталом», «Металлоинвестом» – участвует в рабочей группе по открытой АСУ ТП. О создании отечественной открытой АСУ ТП для замены ушедших с российского рынка продуктов немецкой Siemens, французской Schneider Electric, японской Yokogawa и американских Honeywell и Emerson компании-заказчики объявили на ЦИПР-2023.
Результатом рабочей группы по открытой АСУ ТП стало появление открытого программного программируемого логического контроллера (ОППЛК) собственной разработки, который «Северсталь» представила на стенде на ЦИПР-2025, сообщил Мордашов. Внедрять собственные контроллеры на базе российского чипа «Амур» (группы «Микрон») «Северсталь» начнет в 2026 г. на своем крупнейшем Череповецком металлургическом комбинате, чтобы собирать данные и управлять турбогенераторами и котлами.
Согласно национальному проекту «Экономика данных», куратором которого выступает Минцифры, не менее 80% российских организаций в ключевых отраслях должны полностью перейти на отечественное ПО к 2030 г., писали «Ведомости». Общий объем финансирования национального проекта – до 2,7 трлн руб. из федерального бюджета с 2025 по 2030 г. Планы по достижению 80% российского ПО в компаниях осуществляются в рамках федерального проекта «Отечественные решения», входящего в «Экономику данных». Отдельно на федпроект запланировано 64 млрд руб. федеральных средств и 46 млрд руб. из внебюджетных источников. Среди мер государственной поддержки производителей отечественного ПО – низкий налог на прибыль (5%), нулевой НДС для разработчиков ПО, льготное кредитование и приоритет в госзакупках.
Нужно создавать спрос
Создание правительством РФ благоприятного налогового режима для ИТ-отрасли позволило отечественным компаниям направлять сэкономленные средства на создание и развитие собственных решений, считает исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин. Сейчас процесс импортозамещения значительно ускорился после ухода зарубежных компаний и появления обратной связи от российских заказчиков, уточнил он.
Помимо необходимых инвестиций большой вклад в развитие отечественных решений внесли ИЦК и ЦКР (центры компетенций по развитию российского общесистемного и прикладного ПО, созданы в 2022 г. по поручению Мишустина. – «Ведомости»), которые формировали требования по доработке отечественных решений, считает Лашин. Часть таких проектов получила господдержку, а большая часть финансировалась за счет собственных средств ИТ-компаний, уточнил он. «Сейчас необходимо решить вопрос о господдержке тиражирования этих проектов в смежные отрасли за счет предоставления заказчикам льготных кредитов, субсидий на возмещение расходов, получения налоговых вычетов или других инструментов», – считает он.
Отрасли ПО сейчас не нужны дополнительные вложения со стороны государства сейчас, согласен основатель компании «Мойофис», партнер инвестфонда «Стриго кэпитал» Дмитрий Комиссаров. Он подчеркнул, что для развития отрасли необходимо создавать спрос: «Это важнее сейчас, чем инвестирование денег». Все сроки импортозамещения сдвигаются в основном потому, что часть реципиентов не понимает серьезности и необходимости перехода, считает Комиссаров. По его оценке, примерно половина компаний убеждена, что тренд на российский софт пропадает и «начнет использовать Запад (ПО ушедших с российского рынка вендоров из недружественных стран. – "Ведомости") сразу же, как он вернется».
Дополнительным существенным фактором для дальнейшего развития отрасли, считает Комиссаров, станет развитие венчурной инфраструктуры. Несмотря на то что государство дает льготные кредиты, взять их маленьким стартапам может быть сложно и «сами деньги не бесконечны», уточнил он. «Поэтому государству следует поработать с инвесторами и заказчиками», – резюмировал инвестор.