Бизнес инвестирует в отечественное ПО в семь раз больше, чем бюджет

Согласно национальному проекту «Экономика данных», куратором которого выступает Минцифры, не менее 80% российских организаций в ключевых отраслях должны полностью перейти на отечественное ПО к 2030 г., писали «Ведомости». Общий объем финансирования национального проекта – до 2,7 трлн руб. из федерального бюджета с 2025 по 2030 г. Планы по достижению 80% российского ПО в компаниях осуществляются в рамках федерального проекта «Отечественные решения», входящего в «Экономику данных». Отдельно на федпроект запланировано 64 млрд руб. федеральных средств и 46 млрд руб. из внебюджетных источников. Среди мер государственной поддержки производителей отечественного ПО – низкий налог на прибыль (5%), нулевой НДС для разработчиков ПО, льготное кредитование и приоритет в госзакупках.