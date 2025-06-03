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ВТБ переходит на российские компьютеры и планшеты

Эксперты полагают, что стоимость закупок может доходить до 3 млрд рублей
Ника Сизова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Банк ВТБ приобрел свыше 50 000 ноутбуков, планшетных компьютеров, стационарных телефонов и смартфонов отечественных производителей Yadro (бренд Kvadra, входит в «Икс холдинг»), «Рикор» и «Аквариус». Закупки производились на протяжении 2023–2024 гг., в 2025 г. банк ожидает поставки еще части устройств. Об этом «Ведомостям» рассказал старший вице-президент, заместитель руководителя технического блока ВТБ Сергей Безбогов.

У вендора Yadro ВТБ приобрел 5500 планшетных компьютеров, уточнил Безбогов. Банк ожидает поставку еще 13 000 планшетов в 2025 г. Также ВТБ купил порядка 6000 ноутбуков у производителя «Рикор» и договорился с ним о поставке еще 10 000 устройств до конца года, рассказал он. «Аквариус» поставил банку порядка 12 000 планшетных компьютеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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