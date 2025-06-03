ВТБ переходит на российские компьютеры и планшеты

ВТБ переходит на российские компьютеры и планшетыЭксперты полагают, что стоимость закупок может доходить до 3 млрд рублей
Банк ВТБ приобрел свыше 50 000 ноутбуков, планшетных компьютеров, стационарных телефонов и смартфонов отечественных производителей Yadro (бренд Kvadra, входит в «Икс холдинг»), «Рикор» и «Аквариус». Закупки производились на протяжении 2023–2024 гг., в 2025 г. банк ожидает поставки еще части устройств. Об этом «Ведомостям» рассказал старший вице-президент, заместитель руководителя технического блока ВТБ Сергей Безбогов.
У вендора Yadro ВТБ приобрел 5500 планшетных компьютеров, уточнил Безбогов. Банк ожидает поставку еще 13 000 планшетов в 2025 г. Также ВТБ купил порядка 6000 ноутбуков у производителя «Рикор» и договорился с ним о поставке еще 10 000 устройств до конца года, рассказал он. «Аквариус» поставил банку порядка 12 000 планшетных компьютеров.