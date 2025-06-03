ВТБ переходит на российские компьютеры и планшеты

У вендора Yadro ВТБ приобрел 5500 планшетных компьютеров, уточнил Безбогов. Банк ожидает поставку еще 13 000 планшетов в 2025 г. Также ВТБ купил порядка 6000 ноутбуков у производителя «Рикор» и договорился с ним о поставке еще 10 000 устройств до конца года, рассказал он. «Аквариус» поставил банку порядка 12 000 планшетных компьютеров.