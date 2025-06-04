«Ростелеком» оценил потенциал экспорта телекомоборудования в 99 млрд рублей

Государственный оператор связи «Ростелеком» дал оценку экспортного потенциала российского телекомоборудования к 2030 г. в 99 млрд руб. Об этом объявила в своей презентации вице-президент «Ростелекома» Алеся Мамчур на демодне индустриальных центров компетенций (ИЦК) «Мобильная связь» и «Фиксированная связь» 2 июня на форуме «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025). По словам Мамчур, экспорт российских телекомрешений может происходить на Ближний Восток и в Африку.