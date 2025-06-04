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«Ростелеком» оценил потенциал экспорта телекомоборудования в 99 млрд рублей

Поставок оптики, базовых станций и серверного оборудования из России ждут на Ближнем Востоке, в Африке и Азии
Анна Устинова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Государственный оператор связи «Ростелеком» дал оценку экспортного потенциала российского телекомоборудования к 2030 г. в 99 млрд руб. Об этом объявила в своей презентации вице-президент «Ростелекома» Алеся Мамчур на демодне индустриальных центров компетенций (ИЦК) «Мобильная связь» и «Фиксированная связь» 2 июня на форуме «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025). По словам Мамчур, экспорт российских телекомрешений может происходить на Ближний Восток и в Африку.

Оценка дана на основе опроса вендоров – участников особо значимых проектов, поддержанных ИЦК, пояснил представитель «Ростелекома». По его словам, телекомкомпания просила производителей посчитать потенциал тиражирования продукции с учетом продаж в дружественных странах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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