Путин поручил перевести госуслуги и финуслуги в национальный мессенджер

«Сейчас обращаюсь к руководителям всех ведомств правительства. Прошу иметь в виду и прошу целенаправленно организовать работу по поддержке российского мессенджера, а для этого услуги, которые предоставляют различные ведомства, финансовые учреждения и так далее, нужно переводить на эту платформу. Это чрезвычайно важно», – сказал президент.