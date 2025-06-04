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Путин поручил перевести госуслуги и финуслуги в национальный мессенджер

Правительство окажет поддержку российскому сервису
Елена Вострикова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству уделить особое внимание поддержке интернета, чтобы обеспечить функционирование разработанного национального сервиса. Об этом он заявил на совещании с правительством.

«Сейчас обращаюсь к руководителям всех ведомств правительства. Прошу иметь в виду и прошу целенаправленно организовать работу по поддержке российского мессенджера, а для этого услуги, которые предоставляют различные ведомства, финансовые учреждения и так далее, нужно переводить на эту платформу. Это чрезвычайно важно», – сказал президент.

Министр цифрового развития Максут Шадаев в ходе совещания сообщил, что компания VK представила на рынке полностью российский мессенджер, сопоставимый по базовым функциям с иностранными аналогами. По его словам, приложение построено на новой архитектуре, в него встроены технологии машинного обучения, а качество голосовой связи в нем, по отзывам, превосходит зарубежные аналоги.

Министр отметил, что новая платформа является открытой: она позволяет встраивать внутрь сторонние сервисы, в том числе банковские и государственные.

«На этой платформе также возможно организовать дополнительное предоставление государственных сервисов. Наши граждане, например, могут использовать мессенджер для предъявления цифровых документов, которые могут заменить бумажный паспорт в простых бытовых ситуациях», – сказал глава Минцифры.

Через сервис можно будет, например, предъявлять цифровые документы, заменяющие бумажные, в повседневных ситуациях: при заселении в гостиницу, покупке алкоголя, подтверждении возраста или студенческого статуса. Сейчас Минцифры ведет техническую подготовку сервисов, которые войдут в новый национальный мессенджер.

Шадаев также рассказал, что после начала спецоперации зарубежные IT-платформы стали вести себя «деструктивно» по отношению к российским пользователям. Он напомнил о блокировке российских приложений в иностранных магазинах, отключении монетизации на YouTube и ограничении доступа к сервисам.

По его словам, две трети трафика YouTube в России уже перешло на отечественные видеохостинги VK Видео и Rutube. Также около 80% совершеннолетних россиян зарегистрированы в VK и «Одноклассниках», а ежедневно в российские соцсети заходят около 60 млн человек.

30 мая глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский сообщал, что в России планируют создать многофункциональный цифровой сервис. Он также предложил внести в законодательство изменения, необходимые для запуска платформы.

По его словам, сервис объединит функции мессенджера и сервисов для получения государственных и коммерческих услуг. Там будет создана защищенная цифровая среда, в которой пользователи смогут не только общаться, но и подтверждать свою личность, возраст или другие данные.

«Убежден – это правильный и необходимый шаг для укрепления нашего цифрового суверенитета», – отмечал парламентарий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также поддержал идею создания в РФ многофункционального цифрового сервиса. Но он особенно отмечал, что тот должен быть конкурентоспособным по сравнению с зарубежными аналогами.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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