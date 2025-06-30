В мессенджере Max зарегистрировался 1 млн пользователей

5 июня первый заместитель председателя IT- комитета Госдумы Антон Горелкин заверил, что Telegram не заблокируют после запуска Max при условии соблюдения законов. По его мнению, российский мессенджер имеет все шансы стать «той самой национальной цифровой платформой». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также говорил, что в России не планируется введение ограничений на работу Telegram.