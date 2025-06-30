В мессенджере Max зарегистрировался 1 млн пользователей
В российском мессенджере Max зарегистрировался 1 млн пользователей на мобильных устройствах и компьютерах. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель мессенджера.
На мобильную операционную систему Android приходится 75% зарегистрированных пользователей, на iOS – 23%, еще 2% – на версии для ПК. Активнее всего в Max регистрируются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара.
За несколько недель в мессенджере отправлено 14 млн сообщений, совершено более 420 000 звонков. Средняя продолжительность голосового вызова составила 8 минут 6 секунд.
10 июня Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект о создании российского национального мессенджера. Ожидается, что сервис предоставит гражданам и органам власти возможность безопасного виртуального общения. Он будет представлять собой приложение, которое объединит в себе функции мессенджера и государственных сервисов.
5 июня первый заместитель председателя IT- комитета Госдумы Антон Горелкин заверил, что Telegram не заблокируют после запуска Max при условии соблюдения законов. По его мнению, российский мессенджер имеет все шансы стать «той самой национальной цифровой платформой». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также говорил, что в России не планируется введение ограничений на работу Telegram.