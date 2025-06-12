Песков заявил, что ему неизвестно о планах блокировки Telegram в России

5 июня первый заместитель председателя IT-комитета Госдумы Антон Горелкин заявил, что Telegram не будет заблокирован после запуска национального мессенджера Max при условии соблюдения законов. По его мнению, мессенджер Max имеет все шансы стать «той самой национальной цифровой платформой».