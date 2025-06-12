Песков заявил, что ему неизвестно о планах блокировки Telegram в России
В России не планируется введение ограничений на работу мессенджера Telegram. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков изданию Life.
«Мне неизвестно о наличии таких планов вообще ничего», – сказал он.
Обсуждение возможной блокировки Telegram в России вновь началось в сети после поручения президента РФ Владимира Путина уделить внимание национальному цифровому сервису. Министр цифрового развития Максут Шадаев в ходе совещания с президентом в июне представил госмессенджер Max.
По словам министра, приложение построено на новой архитектуре, в него встроены технологии машинного обучения. Шадаев отметил, что новая платформа является открытой: она позволяет встраивать внутрь сторонние сервисы, в том числе банковские и государственные.
5 июня первый заместитель председателя IT-комитета Госдумы Антон Горелкин заявил, что Telegram не будет заблокирован после запуска национального мессенджера Max при условии соблюдения законов. По его мнению, мессенджер Max имеет все шансы стать «той самой национальной цифровой платформой».