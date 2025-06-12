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Песков заявил, что ему неизвестно о планах блокировки Telegram в России

Ведомости

В России не планируется введение ограничений на работу мессенджера Telegram. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков изданию Life.

«Мне неизвестно о наличии таких планов вообще ничего», – сказал он.

Обсуждение возможной блокировки Telegram в России вновь началось в сети после поручения президента РФ Владимира Путина уделить внимание национальному цифровому сервису. Министр цифрового развития Максут Шадаев в ходе совещания с президентом в июне представил госмессенджер Max.

По словам министра, приложение построено на новой архитектуре, в него встроены технологии машинного обучения. Шадаев отметил, что новая платформа является открытой: она позволяет встраивать внутрь сторонние сервисы, в том числе банковские и государственные.

5 июня первый заместитель председателя IT-комитета Госдумы Антон Горелкин заявил, что Telegram не будет заблокирован после запуска национального мессенджера Max при условии соблюдения законов. По его мнению, мессенджер Max имеет все шансы стать «той самой национальной цифровой платформой».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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