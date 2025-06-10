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ГД приняла закон о создании национального многофункционального цифрового сервиса

Ведомости

Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла поправку о создании в РФ национального многофункционального цифрового сервиса. Об этом сообщается на сайте нижней палаты. 

Целью принятого закона обозначено создание комфортной и безопасной цифровой среды. Ожидается, что сервис предоставит гражданам, а также государственным и муниципальным органам власти возможность безопасного виртуального общения.

Сервис будет представлять собой приложение. Предполагается, что оно объединит в себе функции мессенджера и государственных сервисов. Сервис позволит удостоверять личность при помощи цифрового ID, говорится в сообщении. Кроме того, на платформу переместят образовательные сервисы. При подключении сервиса к системе «Госключ» пользователи также смогут использовать свою усиленную цифровую подпись.

30 мая глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский сообщил, что в России может быть создан многофункциональный цифровой сервис. По его словам, такой мессенджер станет не только безопасной платформой для общения, но и инструментом для получения государственных и коммерческих услуг. Он подчеркнул, что речь идет о многофункциональном сервисе, который позволит, например, подтвердить свой возраст на кассе супермаркета или заселиться в отель без предъявления бумажных документов.

Днем ранее в Минцифры рассказали, что ведомство прорабатывает интеграцию портала «Госуслуги» с мессенджером Max. Там рассматривали также возможность такого объединения с Telegram, но решили отказаться от этого варианта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал идею создания многофункционального цифрового сервиса в РФ. Но, по его словам, новый сервис должен быть конкурентоспособным по сравнению с зарубежными аналогами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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