ГД приняла закон о создании национального многофункционального цифрового сервиса
Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла поправку о создании в РФ национального многофункционального цифрового сервиса. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.
Целью принятого закона обозначено создание комфортной и безопасной цифровой среды. Ожидается, что сервис предоставит гражданам, а также государственным и муниципальным органам власти возможность безопасного виртуального общения.
Сервис будет представлять собой приложение. Предполагается, что оно объединит в себе функции мессенджера и государственных сервисов. Сервис позволит удостоверять личность при помощи цифрового ID, говорится в сообщении. Кроме того, на платформу переместят образовательные сервисы. При подключении сервиса к системе «Госключ» пользователи также смогут использовать свою усиленную цифровую подпись.
30 мая глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский сообщил, что в России может быть создан многофункциональный цифровой сервис. По его словам, такой мессенджер станет не только безопасной платформой для общения, но и инструментом для получения государственных и коммерческих услуг. Он подчеркнул, что речь идет о многофункциональном сервисе, который позволит, например, подтвердить свой возраст на кассе супермаркета или заселиться в отель без предъявления бумажных документов.
Днем ранее в Минцифры рассказали, что ведомство прорабатывает интеграцию портала «Госуслуги» с мессенджером Max. Там рассматривали также возможность такого объединения с Telegram, но решили отказаться от этого варианта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал идею создания многофункционального цифрового сервиса в РФ. Но, по его словам, новый сервис должен быть конкурентоспособным по сравнению с зарубежными аналогами.