ГД приняла закон о создании национального многофункционального цифрового сервиса

30 мая глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский сообщил, что в России может быть создан многофункциональный цифровой сервис. По его словам, такой мессенджер станет не только безопасной платформой для общения, но и инструментом для получения государственных и коммерческих услуг. Он подчеркнул, что речь идет о многофункциональном сервисе, который позволит, например, подтвердить свой возраст на кассе супермаркета или заселиться в отель без предъявления бумажных документов.