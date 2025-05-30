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Горелкин рассказал, что войдет в единую цифровую платформу

Ведомости

В России может появиться единая цифровая платформа, объединяющая пользователей, бизнес и государство. Ее целью будет обеспечение развития отечественных цифровых сервисов и объединение их возможностей. Об этом рассказал первый заместитель председателя IT- комитета Госдумы Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

Из всего функционала будущей платформы он выделил интеграцию образовательных сервисов для защищенного взаимодействия учителей, учеников и родителей.

Пользователи платформы также смогут подписывать документы с помощью Госключа и использовать его как электронное удостоверение личности, рассказал Горелкин. Предполагается, что приложение сможет в ряде случаев заменить паспорт, права, студенческий билет или школьную карту.

Он отметил, что создание единого приложения, прежде всего, является ответом на запрос граждан о комфортном цифровом взаимодействии с бизнесом и государством. Особый акцент в единой цифровой платформе будет сделан на механизмы верификации пользователей.

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в своем Telegram-канале сообщал, что в России планируют создать единый многофункциональный цифровой сервис. Он рассказал, что в нем будет образована безопасная среда для общения и одновременно для получения государственных и коммерческих услуг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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