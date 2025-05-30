Горелкин рассказал, что войдет в единую цифровую платформу
В России может появиться единая цифровая платформа, объединяющая пользователей, бизнес и государство. Ее целью будет обеспечение развития отечественных цифровых сервисов и объединение их возможностей. Об этом рассказал первый заместитель председателя IT- комитета Госдумы Антон Горелкин в своем Telegram-канале.
Из всего функционала будущей платформы он выделил интеграцию образовательных сервисов для защищенного взаимодействия учителей, учеников и родителей.
Пользователи платформы также смогут подписывать документы с помощью Госключа и использовать его как электронное удостоверение личности, рассказал Горелкин. Предполагается, что приложение сможет в ряде случаев заменить паспорт, права, студенческий билет или школьную карту.
Он отметил, что создание единого приложения, прежде всего, является ответом на запрос граждан о комфортном цифровом взаимодействии с бизнесом и государством. Особый акцент в единой цифровой платформе будет сделан на механизмы верификации пользователей.
Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в своем Telegram-канале сообщал, что в России планируют создать единый многофункциональный цифровой сервис. Он рассказал, что в нем будет образована безопасная среда для общения и одновременно для получения государственных и коммерческих услуг.