Горелкин рассказал, что войдет в единую цифровую платформу

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в своем Telegram-канале сообщал, что в России планируют создать единый многофункциональный цифровой сервис. Он рассказал, что в нем будет образована безопасная среда для общения и одновременно для получения государственных и коммерческих услуг.