Документы из национального суперсервиса обмена информацией приравняют к бумажным

В ближайшее время в РФ может быть принят закон о национальном многофункциональном сервисе для обмена информацией. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский 30 мая. С помощью сервиса можно будет, например, подтверждать возраст в случае необходимости или предъявлять электронные версии документов. Депутаты предложили свои поправки ко второму чтению инициативы, которую внесли еще в июле 2024 г. и одобрили в ноябре того же года.