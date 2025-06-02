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Документы из национального суперсервиса обмена информацией приравняют к бумажным

Соответствующий законопроект Госдума может принять уже в эту сессию
Мария Арялина
Анна Устинова
Ника Сизова
Ведомости
Ведомости

В ближайшее время в РФ может быть принят закон о национальном многофункциональном сервисе для обмена информацией. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский 30 мая. С помощью сервиса можно будет, например, подтверждать возраст в случае необходимости или предъявлять электронные версии документов. Депутаты предложили свои поправки ко второму чтению инициативы, которую внесли еще в июле 2024 г. и одобрили в ноябре того же года.

В первоначальной версии инициативы, которая рассматривалась в 2024 г., ни о каком многофункциональном сервисе для обмена информацией речи не шло. Тогда парламентарии хотели внести изменения в законы, которые касались персональных данных. Теперь концепция поменялась: поправки фактически создают совершенно новый документ, подчеркивает юрист JBI Group Анастасия Папкова. Но такая схема внесения поправок ко второму чтению позволяет ускорить принятие законопроекта, уточнил один из думцев «Ведомостям»: закон должен быть принят уже в эту сессию (он должен вступить в силу 1 сентября).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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