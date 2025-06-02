Документы из национального суперсервиса обмена информацией приравняют к бумажным

Документы из национального суперсервиса обмена информацией приравняют к бумажнымСоответствующий законопроект Госдума может принять уже в эту сессию
В ближайшее время в РФ может быть принят закон о национальном многофункциональном сервисе для обмена информацией. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский 30 мая. С помощью сервиса можно будет, например, подтверждать возраст в случае необходимости или предъявлять электронные версии документов. Депутаты предложили свои поправки ко второму чтению инициативы, которую внесли еще в июле 2024 г. и одобрили в ноябре того же года.
В первоначальной версии инициативы, которая рассматривалась в 2024 г., ни о каком многофункциональном сервисе для обмена информацией речи не шло. Тогда парламентарии хотели внести изменения в законы, которые касались персональных данных. Теперь концепция поменялась: поправки фактически создают совершенно новый документ, подчеркивает юрист JBI Group Анастасия Папкова. Но такая схема внесения поправок ко второму чтению позволяет ускорить принятие законопроекта, уточнил один из думцев «Ведомостям»: закон должен быть принят уже в эту сессию (он должен вступить в силу 1 сентября).