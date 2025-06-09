Презентация национального мессенджера состоится летом 2025 года

Первый заместитель председателя IT- комитета Госдумы Антон Горелкин уточнил, что Telegram не будет заблокирован после запуска национального мессенджера при условии соблюдения законов. По его словам, перед Max стоит задача обеспечить «более высокое качество звонков», чем в WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , реализовать возможность вести каналы, как в Telegram, и «гарантировать их читателям достоверность».