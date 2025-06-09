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Презентация национального мессенджера состоится летом 2025 года

Ведомости

Большая презентация национального мессенджера будет проведена летом 2025 г. Об этом заявил министр цифрового развития России Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информполитике.

Он добавил, что функционал для ведения каналов в мессенджере планируется запустить в полном объеме в начале осени. Кроме того, в нем будет исключена возможность авторизации через подменный или виртуальный номер.

«Наша задача – чтобы национальный мессенджер по функционалу не уступал зарубежным аналогам, но и во многих случаях превосходил», – приводит его заявление ТАСС.

4 июня Шадаев сообщил, что VK представила на рынке полностью российский мессенджер Max, сопоставимый по базовым функциям с иностранными аналогам. Приложение построено на новой архитектуре, в него встроены технологии машинного обучения. Президент РФ Владимир Путин поручил уделить особое внимание поддержке интернета, чтобы обеспечить функционирование национального цифрового сервиса.

Первый заместитель председателя IT- комитета Госдумы Антон Горелкин уточнил, что Telegram не будет заблокирован после запуска национального мессенджера при условии соблюдения законов. По его словам, перед Max стоит задача обеспечить «более высокое качество звонков», чем в WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), реализовать возможность вести каналы, как в Telegram, и «гарантировать их читателям достоверность».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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