Презентация национального мессенджера состоится летом 2025 года
Большая презентация национального мессенджера будет проведена летом 2025 г. Об этом заявил министр цифрового развития России Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информполитике.
Он добавил, что функционал для ведения каналов в мессенджере планируется запустить в полном объеме в начале осени. Кроме того, в нем будет исключена возможность авторизации через подменный или виртуальный номер.
«Наша задача – чтобы национальный мессенджер по функционалу не уступал зарубежным аналогам, но и во многих случаях превосходил», – приводит его заявление ТАСС.
4 июня Шадаев сообщил, что VK представила на рынке полностью российский мессенджер Max, сопоставимый по базовым функциям с иностранными аналогам. Приложение построено на новой архитектуре, в него встроены технологии машинного обучения. Президент РФ Владимир Путин поручил уделить особое внимание поддержке интернета, чтобы обеспечить функционирование национального цифрового сервиса.
Первый заместитель председателя IT- комитета Госдумы Антон Горелкин уточнил, что Telegram не будет заблокирован после запуска национального мессенджера при условии соблюдения законов. По его словам, перед Max стоит задача обеспечить «более высокое качество звонков», чем в WhatsApp