Горелкин: Max попробует «отвоевать» долю рынка в честной конкурентной борьбе

«Мы рассчитываем, что все-таки Max зайдет на рынок и попробует отвоевать долю в честной конкурентной борьбе, а не с помощью блокировок. Я считаю, что так оно и случится, потому что подтверждение личности, интеграция с госсервисами – это то, чего сегодня нет на рынке», – сказал он на форуме «Территория смыслов» (цитата по ТАСС).