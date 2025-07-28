Горелкин: Max попробует «отвоевать» долю рынка в честной конкурентной борьбе
Власти рассчитывают на то, что мессенджер Max сможет занять долю рынка при помощи честной конкуренции. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.
«Мы рассчитываем, что все-таки Max зайдет на рынок и попробует отвоевать долю в честной конкурентной борьбе, а не с помощью блокировок. Я считаю, что так оно и случится, потому что подтверждение личности, интеграция с госсервисами – это то, чего сегодня нет на рынке», – сказал он на форуме «Территория смыслов» (цитата по ТАСС).
По его словам, с такими «фичами» можно спокойно заходить и навязывать конкуренцию Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta,
15 июля правительство объявило о выборе оператора для создания национального мессенджера на основе платформы Max. Этим оператором назначена «Коммуникационная платформа» – дочерняя компания VK. В Минцифры заявляли, что вся инфраструктура платформы находится в России, что «гарантирует надежное хранение данных и защиту пользователей».
В мессенджер уже начали переходить чиновники и муниципальные службы. 23 июля губернатор города Александр Беглов объявил, что Санкт-Петербург будет первым российским регионом, который использует мессенджер Мax для работы городских служб.