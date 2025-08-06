Мессенджер Max может стать обязательным на новых смартфонах с 1 сентября

30 июля в Минцифры заявили, что мессенджер Max не станет обязательным для подписания электронных документов, потому что для этого действует приложение «Госключ». Ведомство уточнило, что в Max не обязательно будут направляться все документы для подписи, но приложение сможет рассылать уведомления о пришедших в «Госключ» документах.