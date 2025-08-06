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Мессенджер Max может стать обязательным на новых смартфонах с 1 сентября

Ведомости

Предустановка мессенджера Max будет обязательной в России на всех новых смартфонах с 1 сентября 2025 г., заявил «РИА Новости» юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«С 1 сентября 2025 г. приложение станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России, а также каналом для получения документов на электронную подпись. Эти положения закреплены федеральным законом», – отметил юрист.

По словам Хаминского, преимуществом приложения стала его интеграция с госсервисами, что может ускорить выполнение повседневных задач, например оплату штрафов или вызов такси. При этом он подчеркнул, что пока мессенджер обладает рисками в рамках конфиденциальности пользователей, и это вызывает основную волну критики пользователей.

«Приложение собирает IP-адреса, данные о местоположении и активностях пользователей, а его политика допускает передачу этих сведений государственным органам. End-to-end шифрование, в отличие от WhatsApp или Signal, пока не реализовано», – сказал Хаминский.

30 июля в Минцифры заявили, что мессенджер Max не станет обязательным для подписания электронных документов, потому что для этого действует приложение «Госключ». Ведомство уточнило, что в Max не обязательно будут направляться все документы для подписи, но приложение сможет рассылать уведомления о пришедших в «Госключ» документах.

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